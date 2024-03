Le leader européen du fitness, Fitness Park, fait état d’une année couronnée de succès au Maroc, avec une forte adhésion des locaux à son concept. Avec un accent mis sur la santé et le bien-être, Fitness Park s’est imposé comme un acteur de premier plan dans le paysage sportif du Royaume.

Le concept unique de Fitness Park se distingue par son accessibilité, sa qualité et son innovation, permettant aux membres d’accéder à des équipements haut de gamme et connectés à un prix abordable, soit moins de 10 DH par jour.

La gamme d’équipements de pointe Technogym et Hammer Strength vise à offrir aux adhérents une expérience d’entraînement optimale dans un environnement confortable et stimulant. Le club propose également une variété de cours collectifs, du cross-training au HIIT en passant par le Pilates, animés par des instructeurs qualifiés.

En outre, certains clubs de Fitness Park disposent d’espaces réservés aux femmes, offrant un cadre sécurisé pour leur entraînement avec un soutien adapté à leurs besoins.

Le concept offre également des options telles que le pack ACCESS+ offrant un accès à des boissons vitaminées, un bilan corporel et des séances d’hydromassage, ainsi que le pack ULTIMATE qui donne accès à des espaces d’entraînement immersifs.

Suite à sa réussite au Maroc, Fitness Park élargit rapidement son réseau en ouvrant de nouvelles salles de sport, notamment à Mohammédia, et prévoit d’étendre sa présence à d’autres villes telles que Salé, Fès, Marrakech et Tanger, ainsi que d’ouvrir de nouveaux clubs à Casablanca et Rabat pour répondre à la demande croissante.

Partagez cet article :