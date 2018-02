PARTAGER Fitch Ratings confirme la note ‘Excellent (mar)’ de BMCE Capital Gestion

Fitch Ratings a confirmé, le 02 février 2018, la note nationale ‘Excellent (mar)’ de BMCE Capital Gestion. La perspective est stable.

ELEMENTS CLES DE LA NOTE

La note reflète la discipline des processus d’investissement et du suivi des risques, qui sous-tendent une performance long-terme solide et régulière. La note repose également sur les ressources de gestion de la société, notamment des équipes stables et de qualité ainsi qu’une plateforme technologique de premier ordre. Le bon positionnement et la croissance de BKG sur le marché marocain ainsi que les moyens mis à disposition par BMCE Bank (‘BB+’/Stable), sa société mère sont également pris en compte dans la note. BKG se différencie de ses homologues marocains par sa capacité à innover, la qualité de sa relation client et sa technologie.

La note ‘Excellent (mar)’ de BKG repose sur les scores obtenus dans les critères de notation suivants :

– Investment Process (Processus d’Investissement): Excellent

– Investment Resources (Ressources de Gestion): Excellent

– Risk Management (Gestion des Risques): Excellent

– Investment Performance (Performance de Gestion): Strong

– Company and Client Servicing (Société et Service Client): Excellent

