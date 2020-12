Le cadre de gestion des risques de Valoris Management permet une couverture solide des risques. Il bénécie d’une supervision des responsables de la conformité et du contrôle de Valoris Management et du groupe Capital Gestion. Les contrôles pré et post-trade sur le respect des directives d’investissement et des règles de négociation sont automatiquement effectués par l’outil central de tenue des positions. Une nouvelle carte des risques assortie de nouvelles règles a été mise en place dans Manar en 2020. Le gestionnaire d’investissement a également amélioré sa politique de lutte contre le blanchiment d’argent grâce à une application externe connectée à Manar. De plus, Valoris a amélioré son processus de « know-your-customer » grâce à son intégration dans le système de gestion de la relation client.

Performances Consistantes (Investment Performance)

Valoris Management a toujours atteint ses objectifs d’investissement. Fitch évalue les performances des investissements sur la base des indicateurs pondérés de l’actif géré, qui sont affectés par la répartition des classes d’actifs des différents gestionnaires d’investissement et ne tiennent pas compte des différences de stratégie au sein des différentes classes d’actifs. A n octobre 2020, 91% des actifs sous gestion de Valoris Management ont surperformé leurs pairs sur une base nominale, au cours des trois années précédentes selon les données de l’ASFIM (Association des Société de gestion et Fonds d’Investissement Marocains). Sur une base ajustée du risque (en utilisant le ratio de Sharpe, une mesure de performance ajustée du risque), 59% des actifs sous gestion de Valoris Management ont eu un ratio de Sharpe supérieur leurs pairs sur la même période, selon les données de Lipper.

Société Solide et Bon Service Client (Company and Client Servicing)

La croissance de l’encours sous gestion d’environ 12% par an (en moyenne) depuis 2015 de Valoris Management, est supérieure à la croissance d’environ 9% par an du marché marocain. La société a une part de marché stable de 7% à n septembre 2020. La plupart de ses actifs sont concentrés sur des produits domestiques de taux et sur le marché monétaire, en ligne avec le marché marocain. La rentabilité de la société est néanmoins solide, mais reste sensible à la concentration de la base d’investisseurs sur les institutions nancières.

Son service à la clientèle est d’une grande qualité, notamment le site web de la société, facilement accessible, qui permet d’accéder gratuitement aux détails des fonds en plus d’une application mobile pour les clients.