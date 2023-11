La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) rapporte un déficit budgétaire de 37,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2023, marquant une hausse par rapport au déficit de 25 MMDH enregistré un an auparavant. Les recettes ordinaires brutes ont augmenté de 8,9%, atteignant 264,7 MMDH, avec une augmentation notable des impôts directs, des droits de douane, des impôts indirects, des droits d’enregistrement et de timbre, ainsi que des recettes non fiscales. Les dépenses émises au titre du budget général ont augmenté de 20,6%, atteignant 418,8 MMDH, principalement en raison de l’augmentation des dépenses de fonctionnement, des dépenses d’investissement, et des charges de la dette budgétisée.

Le déficit budgétaire prend en compte un solde positif de 37,3 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA). À fin octobre 2023, les engagements de dépenses, y compris celles non soumises au visa préalable d’engagement, se sont élevés à 585,6 MMDH, représentant un taux global d’engagement de 72% contre 70% à fin octobre 2022. Le solde ordinaire enregistré à fin octobre 2023 a été positif de 6,6 MMDH.

Par ailleurs, les émissions de dépenses au titre de la compensation ont atteint près de 23,6 MMDH à fin octobre 2023, enregistrant une baisse de 16,7% par rapport à la même période de l’année précédente. Ces émissions représentent 88,8% du total prévu par la Loi de finances 2023. Les dépenses de fonctionnement émises ont été de 227,1 MMDH, avec une hausse de 2,9% dans les traitements et salaires, une augmentation de 8% des dépenses de matériel, et une hausse de 6,4% des dépenses des charges communes malgré la diminution des émissions de la compensation.

De leur côté, les recettes douanières nettes se sont établies à 69,46 MMDH à fin octobre 2023, en baisse de 0,7% par rapport à la même période une année auparavant. Les recettes nettes des droits de douane ont augmenté de 9,8%, atteignant 12,68 MMDH, tandis que celles de la TVA à l’importation ont diminué de 4,1%, atteignant 43,33 MMDH. Les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont atteint 13,44 MMDH, en hausse de 1,8%. Les recettes douanières brutes ont été de 69,52 MMDH à fin octobre 2023 contre 70,18 MMDH un an auparavant, en diminution de 0,9% par rapport à leur niveau à fin octobre 2022.

LNT

Partagez cet article :