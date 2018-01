PARTAGER Finances publiques : La Cour des comptes épingle à nouveau le gouvernement

La Cour des comptes a recommandé au Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) d’améliorer ses communications se rapportant aux finances publiques, en publiant des informations complémentaires permettant de mieux cerner la situation réelle des comptes publics en termes de recettes, de dépenses et d’engagements.

Dans son rapport préliminaire sur l’exécution du budget de l’Etat pour l’année 2016, la Cour des comptes souligne qu’il convient de faire ressortir au niveau des ressources, les recettes fiscales brutes et les données sur les restes à recouvrer, et au niveau des dépenses, la part des recettes fiscales transférée aux collectivités territoriales, les dépenses exceptionnelles et les arriérés de paiement, relevant que ces informations sont de nature à contribuer à améliorer la lisibilité des informations afférentes aux finances publiques.

Elle a également appelé le ministère à intégrer dans les états d’exécution du budget et dans les informations complémentaires qui l’accompagnent, toutes les dépenses se rapportant aux charges de personnel, notamment les cotisations patronales aux régimes de retraite et de prévoyance, les primes et indemnités transitant par les CST et les SEGMA ainsi que les dépenses du personnel des établissements publics administratifs couvertes par les subventions de l’État.

Elle soulève le fait que les contributions de l’État en tant qu’employeur cotisant aux régimes de prévoyance et de couverture sociale « ne sont pas intégrées dans les dépenses du personnel, ce qui ne permet pas d’appréhender le poids réel de ces charges ».

La Cour des comptes recommande aussi l’examen du fonctionnement des Comptes spéciaux du Trésor afin d’éliminer les chevauchements entre ces comptes d’une part, et avec le budget général de l’État d’autre part, et n’y imputer que les opérations répondant aux conditions prévues par la Loi organique relative à la loi de finances.

De même, elle appelle au renforcement de la gestion des Services d’État gérés de manière autonome dans les secteurs à fort potentiel notamment le secteur de la santé, en termes d’amélioration de la qualité des prestations fournies et de recouvrement des recettes. Elle recommande également d’œuvrer à appréhender, de manière exhaustive et consolidée, l’effort d’investissement consenti par l’État, indépendamment de son support budgétaire. En effet, le manque de clarification au niveau des dépenses d’investissement cause une « dispersion » de l’effort de l’État entre différents supports, ce qui « risque de créer un démantèlement budgétaire non toujours justifié ».

En outre, la Cour des Compte a souligné la nécessité de trouver une solution définitive à la problématique d’accumulation du crédit de TVA au niveau des entreprises et des secteurs d’activité concernés, tout en restant vigilant quant à l’augmentation continue de la dette du Trésor et en surveillant l’endettement des entreprises et établissements publics pour le maintenir dans des niveaux soutenables. Elle note que « le montant du déficit budgétaire, communiqué par le ministère de l’économie et des finances arrêté à 40,6 MMDH, n’intègre pas toutes les dettes de l’État se rapportant à l’année 2016, notamment celles dues aux entreprises en termes du crédit de TVA et d’IS », ajoutant que les recettes de TVA sont toujours considérées comme « définitivement acquises » alors que le Trésor « sera appelé à en restituer une partie aux entreprises créditrices ».

LNT