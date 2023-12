Ces dernières années, la PME marocaine, et encore plus la toute petite entreprise, vit au rythme « de difficultés financières successives et complexes, souffrant de problématiques en rapport avec l’opacité des procédures, la gouvernance, l’encadrement des RH, la corruption, le népotisme, la concurrence déloyale de l’informel… », se plaignent de nombreux chefs d’entreprise. En plus de toutes ces problématiques, l’accès aux financements reste l’une des principales difficultés, sinon l’un des freins rendant la croissance des PME peu aisée, voire impossible, nous explique-t-on souvent. Face à des situations pareilles, les efforts déployés se penchent le plus souvent sur la survie plutôt que sur l’innovation ou d’autres outils de progrès et de compétitivité.

K.F. est un jeune chef d’une entreprise opérant dans le secteur du BTP depuis quelques années à Casablanca. Selon lui, il faut d’abord distinguer la problématique du financement de celle de la gestion financière : « C’est important de faire la distinction, car dans la culture du manager marocain, le chef d’une entreprise se prend le plus souvent pour son propriétaire. Ce qui impacte négativement la comptabilité et les caisses de l’entreprise dans la mesure où une bonne partie de dépenses sont de nature privée et familiale loin de tout circuit comptable propre à la trésorerie de l’entreprise… A cause de cette mauvaise gouvernance de la PME marocaine liée souvent à un manque de transparence dans ses finances, surtout la petite, beaucoup de boites ont été obligées de mettre les clés dans le paillasson’’.

Notre interlocuteur ajoute qu’au-delà de cette problématique, le financement de la PME pose problème dans la mesure où les sociétés de financement exigent le plus souvent sur la présentation de garanties réelles : « Il faut une adresse et une domiciliation pour que le financement prenne son circuit normal, alors que dans le secteur du BTP dans lequel j’opère, les retards des paiements sont la règle, ce qui perturbe terriblement les finances de l’entreprise, sachant que les petites entreprises du BTP, souvent des sous-traitants, ne disposent pas d’assiette financière solide, ce qui nous oblige à tâtonner au lieu de manager au sens large du terme, dans le grand espoir d’assurer la survie de mon entreprise qui assure une vingtaine d’emplois directs ». Et de conclure que les difficultés auxquelles font fassent les PME, nécessitent d’abord l’élaboration des diagnostics objectifs afin de déterminer les vrais obstacles et de proposer des solutions adéquates permettant à ces entreprises de relancer leurs activités, en faisant aussi pression sur les établissements de financement, « car, à mon avis, l’accès des PME au financement, reste un problème chronique qu’il incombe de proposer de manière continue les mesures nécessaires ».

Le constat sur la réalité managériale de la PME révèle également que d’autres obstacles sont liés à « l’inexistence de la planification, l’inadéquation des pratiques comptables et fiscales aux spécificités des PME et les sources alternatives de financement existants (crédit-bail, affacturage, fonds propres, ligne de crédit, fonds de soutien, financement mezzanine), sont peu connues par les entrepreneurs et restent marginales ».

De plus, les effets de la pandémie de Covid sur les chaînes mondiales d’approvisionnement, encore palpables, la déstabilisation des marchés engendrée par le conflit russo-ukrainien, l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et l’incertitude géopolitique globale sont autant de facteurs aggravant qui ne rassurent guère les entreprises.

Le Haut-commissariat au plan (HCP) a indiqué dans une note conjoncturelle sur l’emploi que le secteur du BTP au Maroc souffre d’une chute d’activité significative. Pour ce BTP, la baisse des chantiers a été visible pendant l’année 2020 à cause de l’importante inflation qui a touché les matériaux de construction en plus de la faible demande sur les logements. Ainsi au titre de l’année 2022 et selon le cabinet Inforisk, le nombre d’entreprises défaillantes au Maroc s’est établi à 12.397, soit en hausse de 17,4% par rapport à l’année 2021 dont 15% dans le BTP. Un constat alarmant sur la situation de bon nombre de PME marocaines qui ont du mal à se restructurer… d’où la survie d’abord. L’encadrement, la communication, l’innovation et autre transformation numérique, tous ces nouveaux fondamentaux de l’entreprise moderne compétitive, viendront après.

Hassan Zaatit

