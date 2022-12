Deux des discours les plus récents du Roi Mohammed VI ont porté avec insistance sur les sujets, d’une part du soutien à l’entreprenariat et des jeunes plus particulièrement, et d’autre part, du financement de l’économie notamment par l’apport du privé. Financer la croissance du Maroc de demain devra donc se matérialiser par le développement de la TPME marocaine puisque c’est bien ce véhicule qu’utilisent les entrepreneurs et que celle-ci constitue l’écrasante majorité du tissu économique national.

Avec ces objectifs (ambitieux) en tête, de nombreuses questions se posent pour cadrer le débat et les actions des parties prenantes de ce défi national.

De quelles TPME s’agit-il ? Comment et qui pour les accompagner dans leur développement ? Les mécanismes de soutien mis en place par l’État sont-ils efficaces ? Quel rôle joue le secteur bancaire auprès de ces entreprises ?

Ce numéro spécial, pour lequel nous remercions nos partenaires pour leur contribution, vise à dresser un état des lieux concret à travers les remontées opérationnelles sur le terrain des différents opérateurs économiques au contact de la TPME marocaine.

Loin de la théorie, dans la pratique, le financement des TPME avec son système de prêts garantis, ses ratés et ses succès, les écueils à éviter, est passé au crible par les professionnels que nous avons eu le plaisir d’interroger. Le défi est colossal car en réalité, c’est de la relance économique marocaine dont il s’agit.

