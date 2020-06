PARTAGER Finance participative, la crise a accentué l’urgence de l’assurance Takaful

L’assurance Takaful est un pilier majeur de la Finance Participative. Depuis le lancement des banques participatives, plusieurs clients attendent le produit Takaful pour concrétiser leur projet.

Il est à rappeler que l’assurance Takaful se distingue fondamentalement de l’assurance conventionnelle du fait que les primes sont considérées comme des «contributions» à un fonds commun établi, dans le but de répartir le risque de survenance d’un événement défavorable touchant un membre du groupe.

La loi 87-18 portant sur l’introduction de l’assurance Takaful a été adoptée à l’unanimité par la Chambre des représentants après plus de trois ans d’attente.

Quel est l’état d’avancement de la finance participative au Maroc et pourquoi l’assurance Takaful a mis du retard dans son élaboration ? Comment la finance participative peut être un rempart contre la crise financière internationale ? Des questions auxquelles ont essayé de répondre deux professionnels du secteur lors d’une conférence en ligne organisée par l’ESCA Ecole de Management, sous le thème: « Quelle synergie entre Bank Participative et Assurance Participative (Takaful) face au Covid-19? ». Il s’agit de Youssef Baghdadi, Président du Directoire de Bank Assaf et de Said Amaghdir, directeur associé, Finance Value.

Pour M. Baghdadi, il existe une frange de la population qui n’entre pas dans l’économie marocaine. Des personnes qui n’ont jamais été bancarisés, ont toujours acheté des voitures d’occasion pour ne pas contracter de crédit automobile, etc. « Cette clientèle qui ne passait pas par la finance classique pour des raisons de convictions sera un plus pour financement de l’économie marocaine », estime-t-il.

Pour lui, les banques participatives ont besoin que le produit takaful soit commercialisé. « Le takaful avec son concept drainera beaucoup de clients, parce qu’ils croient dans le participatif, et que finalement l’excédent technique et financier qui revenait un certain moment au conventionnel, maintenant va leur revenir », souligne-t-il.

La crise actuelle a accéléré la nécessité pour les banques participative d’avoir ce produit. « Une réunion a été organisé avec les directeurs des banques participatives pour discuter de la Covid-19, bien avant l’instauration de l’Etat d’urgence. Nous avons fait une demande au niveau de la banque centrale pour activer le Takaful au cas où il y ait des décès au niveau de la clientèle de la banque », affirme M. Baghdadi. Et d’ajouter : « Avec la Covid-19, que ce soit pour nous ou pour l’ensemble des banques, il va y avoir des répercussions sur les délais, mais ça ne veut pas dire qu’il y a des banques participatives qui vont disparaitre. Nous sommes très confiants quant à l’avenir surtout avec le Takaful ».

Concernant le développement de la finance participative au Maroc, il dépend de l’écosystème, estime M. Baghdadi. « Nos client nous demandent s’il est possible de racheter leur crédit auprès d’une banque conventionnelle, nous répondons que ce n’est pas possible parce que le produit « Mucharaka » n’existe pas. On nous demande le produit « Salam » qui permet le financement d’une trésorerie, il n’est pas disponible non plus. On vient d’avoir l’aval durant ce confinement du CSO. Donc, le développement de la banque participative dépend de l’écosystème. Il y a beaucoup de clients qui attendent depuis 2017 et qui n’ont toujours pas concrétisé un achat à cause de l’assurance takaful», affirme –t-il.

Cependant, le Président du Directoire de Bank Assaf ne nie pas que le secteur avance bien aux côtés de banques conventuelles bien installées.

« Nous avons atteint 100 000 clients depuis le lancement des banques participatives ce qui n’est pas anodin », déclare M. Baghdadi. Et de conclure : « Si le système est bien installé, on peut financer les trésoreries, « Mucharaka », « Mudaraba », même si un pourcentage très faible des clients demande les produits, c’est essentiel de les avoir pour une banque participative ».

La banque participative est-elle résiliente face aux crises ?

Des analyses effectuées durant la crise de 2008 sur l’évolution des banques islamiques avaient montré que celles-ci ont mieux résisté que leurs concurrentes conventionnelles. Ceci s’explique par le fait que les principes inhérents à la finance participative tiennent les banques éloignées des produits les plus risqués, qui sont des produits de taux d’intérêt et hautement spéculatifs ainsi qu’asymétriques. Cependant, cela ne signifie pas obligatoirement une capacité systématique et supérieure d’absorption des chocs pour les banques participative.

M. Amaghdir explique que le capitalisme est un système extrêmement sensible aux crises, notamment les crises financières. En effet, la valeur nominale des dépôts dans un système bancaire conventionnel est garantie par la banque et un choc néfaste peut engendrer une divergence entre la valeur réelle des actifs et des passifs. Plus cette divergence et ce déséquilibre est grand, plus on parle de bulle, qui éclate parfois pour corriger les marchés.

« Cette résistance des banque participative est justifiée par le fait qu’on a toujours un sous-jacent réel. Tant que nous avons un sous-jacent, nous pouvons subir une baisse mais elle ne sera pas aussi importante que dans une économie réel », explique M. Amaghdir.

Asmaa Loudni