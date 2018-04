PARTAGER Finance et croissance, main dans la main ou dos à dos ?

Rendez-vous devenu incontournable de la recherche en économie et finances, les Journées Internationales de Macroéconomie et de Finance, organisées par Bank Al-Maghrib, l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et le Centre des sciences économiques de l’Université de Bâle (Suisse) ont tenu leur 3ème édition les 23 et 24 avril. Le thème choisi pour cette année était “La finance au service de la croissance”.

Longtemps considéré comme un soutien direct à la croissance, l’apport du secteur financier a été grandement remis en question, notamment dans la foulée de la crise de 2008. “Les enseignements tirés des crises continuent de nous interpeler”, a expliqué M. Abderrahim Bouazza, directeur général de BAM, à l’occasion de la séance inaugurale. Il est donc important de “réfléchir sur le rôle du système financier dans la dynamique de la croissance”, a-t-il poursuivi.

En effet, l’expérience vécue lors de la dernière décennie nous interpelle, a–t-il souligné, ajoutant qu’après une phase de croissance rapide du crédit de 16% en moyenne entre 2005 et 2011, le financement de l’économie par le système bancaire a ralenti autour de 3% en moyenne entre 2012 et 2017, à cause des facteurs liés tant à la demande qu’à l’offre du crédit. En réaction, Bank Al-Maghrib a conduit à une politique monétaire «accommodante» et a mis en place des dispositifs spécifiques pour soutenir le financement des PME, tandis que le gouvernement a de son côté renforcé les systèmes de garantie des crédits bancaires bénéficiant aux PME ainsi que les mesures d’accompagnement de cette catégorie d’entreprises, a-t-il ajouté.

À études différentes, conclusions différentes

M. Mustapha Ziky, directeur du laboratoire de Recherche INRDD de l’Université Cadi Ayyad, est revenu pour sa part sur les conclusions des diverses études s’étant attaquées à la relation finance-croissance. Et, comme c’est souvent le cas pour des domaines aussi complexes que la finance et la macroéconomie, les recherches « de la littérature empirique sont controversées », et ne permettent pas de déterminer avec assurance une causalité bidirectionnelle entre finance et croissance.

Les différents intervenants, ainsi que les membres de l’audience, étaient tout autant partagés sur la question. Certains arguaient d’un impact neutre sur le long terme, d’autres d’une relation positive (ou négative) sur les court et moyen termes, ce qui a mené à de riches débats entre les invités et la salle.

Toutefois, selon M. Ziky, certains aspects de ces travaux de recherche font l’unanimité. Notamment le fait que la mise en place d’un système financier moderne, tel que le Maroc aspire s’est attaché à mettre en place, est gage de stabilité, de solidité et de compétitivité. Le système marocain est «diversifié et structuré, relativement aux pays de la région du MENA et de Sud de la Méditerranée», a-t-il ajouté. Par contre, a-t-il noté, un système financier intermédié comme le nôtre (dominé par les banques) peut remettre en question cette stabilité, se demandant si la règlementation prudentielle actuelle permettrait d’en maîtriser la diversification.

Ces débats et ces travaux de recherches sont justement essentiels pour renforcer la résilience d’une économie face aux crises, a jugé pour sa part M. Aleksander Berentsen, Doyen de la Faculté d’Economie et de Gestion de l’Université de Bâle. En effet, a-t-il expliqué, toutes les mesures implémentées pour faire face à la crise de 2008 ont été d’abord débattues par des académiciens. Il a dans ce sens loué l’organisation de journées de la sorte, qui permettront au Royaume de se doter d’un éventail de mesures à même de faire face aux chocs que son économie pourrait rencontrer. Il a d’ailleurs dans ce sens encouragé le Maroc à organiser un des événements similaires pour accompagner le changement du régime de change.

Ces 3èmes Journées Interna-tionales de Macroéconomie et de Finance, qui a vu l’organisation de multiples plénières sur les thèmes le «Crédit et Cycles Économiques», «les Banques et intermédiation financière», «les Banques et la politique monétaire», «le Taux de change et les prix des actifs, «le Dévelop-pement financier et croissance» et «les Politiques publiques et les méthodes empiriques», offrent donc un terreau propice au dialogue constructif entre décideurs et académiciens. L’audience, qui rassemble responsables et hauts cadres de Bank Al-Maghrib, professeurs universitaires marocains et étrangers, et représentants de Banques centrales et d’institutions nationales et internationales, assure des débats et des échanges de haut niveau, dont les conclusions déboucheront sur un ensemble de recommandations précieuses, à n’en pas douter.

Selim Benabdelkhalek

Des politiques sectorielles et de leurs effets

Lors de son intervention, portant sur les « réformes des institutions du marché du crédit et offre effective », le Pr Taouil, qui enseigne à l’Université Grenoble-Alpes, a disséqué les différents types de politiques financières, et leurs effets. Un des points centraux de son argumentation est le fait que les politiques de libéralisation du crédit durant les années 90 et 2000 n’ont fait que mener à une concurrence restreinte. En effet, il explique qu’elle a les deux effets suivants : le rationnement du crédit au détriment des PME (les grandes entreprises bénéficiant de taux faibles, et les TPME souffrant de taux élevés et de contraintes lourdes), et une asymétrie d’impact de la politique monétaire. Selon lui, cela provoque un effet restrictif sur les demandes d’investissement. De plus, même quand la politique monétaire est assouplie, les banques continuent à rationner le crédit, sous prétexte de l’asymétrie d’information. Cela mène à une asymétrie d’impact (les banques répercutent les hausses et moins les baisses) et de politique (les restrictions sont plus effectives que les expansions). Il remet ainsi en question l’utilité du taux directeur. Son argumentation a été la cible de plusieurs remarques de la salle et des intervenants, beaucoup remettant en question l’idée d’une concurrence restreinte, vu que les taux ont baissé depuis les années 80. Par ailleurs, Mme Hiba Zahoui a présenté un historique des mesures de BAM vis-à-vis des marchés financiers, et des effets de sa politique monétaire. Dans un exposé très exhaustif, elle a notamment listé plusieurs mesures de la banque centrale, tout en expliquant le contexte de ces décisions et leur impact. A titre d’exemple, lorsque le Maroc a connu en 2012 une flambée du risque de crédit, BAM a réagi en relevant le ratio de solvabilité à 12%, et en instaurant un ratio de fonds propres de base de 9%. Les actions de la banque centrale, notamment depuis 2006, ont ainsi suivi un programme de réformes prudentielles, qui vise la résilience et la stabilité du système financier en général, et bancaire en particulier, du fait de la forte intermédiation du marché marocain. Les différentes présentations étaient toutefois unanimes sur le fait que si le Maroc a connu une bonne pénétration du crédit bancaire (malgré un ralentissement lié à la conjoncture), et que si la part de ces crédits accordée aux TPME est supérieure à la région MENA, elle reste marginale, à 33%.

Le Maroc est-il sous le risque de bulles financières ?

M. Said Tounsi, professeur à l’université Mohammed V -Rabat, a souligné, dans son exposé sur les risques des bulles financières au Maroc, que le marché financier marocain est caractérisé par un faible degré d’attractivité et de développement, ainsi que des dysfonctionnements profonds tels que le niveau bas de liquidité et sa forte concentration sur quelques valeurs (les secteurs banques et télécommunications représentent à eux seuls 55% de la capitalisation boursière). Les problèmes structurels de faible liquidité au Maroc, qui reste un marché «frontière» (marché naissant), sont de nature à causer des retraits massifs de capitaux internationaux des marchés financiers marocains lors des crises mondiales, a-t-il indiqué.