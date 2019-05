Les deux finales de coupe d'Europe approchent, mais les conditions imposées par l'UEFA concernant la limitation des places distribuées ne font pas le bonheur de tous. En plus de cela les coûts élevés des billets, des hôtels, et du transport frustrent.







PARTAGER Finales de coupes d’Europe de football: Deux événements, mais à quel prix?

L’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, qualifie tout simplement l’UEFA « d’irresponsable » après que de nombreux supporteurs se sont plaints de la montée colossale des prix des billets des finales. Mais seulement.

L’UEFA a en effet aussi limité le nombres de places à 6000 pour chacun des clubs londoniens (Arsenal et Chelsea) qui joueront la finale de League Europa le 29 mai prochain à Baku. Une décision incompréhensible pour les entraîneurs et les joueurs puisque le stade Olympique azérie peut accueillir jusqu’à 68700 places. A cela il faut ajouter la distance du voyage. Baku est à 9000 km de Londres. Le billet aller retour coûterait environs 1100 euros.

« Les gars (de l’UEFA) qui décident du lieu des finales, je ne sais pas ce qu’ils prennent au petit déjeuner… Bakou, je n’ai aucune idée de comment aller là-bas, je ne sais même pas s’il y a des vols réguliers vers cette destination« , a lancé le coach allemand de Liverpool.

Une destination compliquée pour les fans puisque l’Azerbaijan n’est pas un pays régulier dans ses vols. Il poursuit: « Ces décisions doivent être plus réfléchies, ils doivent montrer davantage de considération pour les fans quand ils choisissent les villes qui accueillent les finales. C’est irresponsable, je ne sais pas comment ils font« .

Une finale de League Europa quasiment impossible d’accès pour la plupart des supporteurs puisque même s’ils arrivent à destination, ils devront encore payer les frais d’hôtel, du déplacement, de la restauration, et bien plus…

« Notre joie d’atteindre la finale est douchée par le prix du voyage, de l’hébergement et des billets« , affirment des supporteurs des deux clubs lors d’une interview. « Les prix des vols vers Madrid et les villes environnantes ont explosé de 840%. Les prix des chambres d’hôtel sont à plus de 1.100 euros la nuit (…) et les billets pour le match sont à plus de 600 euros, c’est de l’extorsion« .

« Il faut de la transparence de l’UEFA et de la part de nos clubs sur la manière dont les prix des billets sont fixés et comment ils sont distribués« , ont-ils lancé.

Badamassi Gbaguidi