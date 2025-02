L’association Sourire de Reda, engagée depuis 2009 dans la prévention du suicide et la promotion de la santé mentale des jeunes au Maroc, annonce la fin de ses activités. Cette décision, communiquée le 5 février, coïncide avec la Journée Nationale dédiée à la Prévention du suicide des jeunes. L’association justifie ce choix par un manque de soutien structurel et financier, qui ne permet plus d’assurer la pérennité de ses actions.

Depuis sa création, Sourire de Reda a œuvré pour lever les tabous autour du mal-être des jeunes et du suicide, mettant en place des dispositifs d’écoute et de prévention conformes aux standards internationaux. L’association a formé des bénévoles et des professionnels, organisé des campagnes de sensibilisation et plaidé pour une meilleure prise en charge de la santé mentale au Maroc.

En février 2024, elle appelait à une mobilisation collective pour la mise en place d’un Observatoire National du suicide et d’un cadre institutionnel structuré. Son action a notamment contribué à l’élaboration de la Stratégie Nationale de Prévention du Suicide (SNPS), bien que son application reste en attente.

Malgré les avancées réalisées, Sourire de Reda estime avoir atteint ses limites. Le manque de soutien des pouvoirs publics et l’insuffisance de financements ont rendu difficile la poursuite de ses activités. L’association souligne dans un communiqué que, bien qu’une approche professionnelle de la prévention du suicide ait été démontrée, les mesures concrètes demeurent insuffisantes.

Une Assemblée Générale Extraordinaire, prévue le 20 février en distanciel, devra officialiser la dissolution de l’association.

Sourire de Reda laisse derrière elle un important capital d’expertise. Son service d’écoute Stop Silence (STS) a accompagné des milliers de jeunes en détresse. Ses interventions dans les établissements scolaires ont contribué à sensibiliser les élèves et à renforcer la prévention. L’association a également formé un réseau d’acteurs engagés, appelés à poursuivre cette mission.

Dans son message d’adieu, Sourire de Reda exprime sa gratitude envers ses bénévoles, ses partenaires et tous ceux qui ont soutenu son combat. Elle lance un appel aux pouvoirs publics et à la société civile pour que les initiatives en faveur de la santé mentale des jeunes se poursuivent.

