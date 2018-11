PARTAGER Le FIMA fête ses 20 ans au Maroc

Le Festival International de la Mode en Afrique (FIMA) pose ses valises pour la première fois au Maroc où il célèbrera son 20e anniversaire.

Le FIMA prendra ses quartiers à Dakhla, du 21 au 24 novembre sous le thème «L’art et la culture, vecteurs d’intégration africaine».

Au programme : des conférences, des ateliers, des expos-ventes de produits artisanaux et d’autres rencontres qui réuniront des acteurs culturels, des professionnels du tourisme, des artistes et des opérateurs économiques qui viendront des cinq continents.

«Le FIMA se veut une plate-forme unique d’échanges sur le rôle de la culture en Afrique comme vecteur de développement, de paix, et levier d’intégration et de rapprochement des peuples», expliquent les organisateurs.

L’événement connaitra l’organisation d’une nuit musicale dédiée à la mode en présence de vedettes nationales et internationales, un défilé panafricain, etc.

Le FIMA abritera également la première édition du salon Haské de la création et de l’innovation dédié aux professionnels de la mode, de la beauté et de l’art en Afrique, et dont l’objectif est de mettre en lumière les acteurs professionnels qui «feront la création africaine de demain».