PARTAGER Le FIFM rend hommage à Robin Wright et Agnès Varda

Après Robert De Niro, le Festival International du Film de Marrakech rend hommage à deux femmes aux destins exceptionnels : l’actrice américaine Robin Wright (House of Cards) et la réalisatrice française Agnès Varda, qui recevront toutes les deux l’Etoile d’or du festival de Marrakech.

Forte d’une riche carrière au cinéma, Robin Wright a alterné les grandes productions et les rôles marquants dans des films indépendants (Forrest Gump, Crossing guard, She’s so lovely, Incassable, etc). En 2013, sa carrière prend un nouvel envol grâce à la série culte « House of Cards », où elle incarne le rôle de Claire Underwood, l’un des personnages féminins les plus marquants et les plus fascinants dans l’univers des séries contemporaines.

« Je suis honorée de recevoir l’Etoile d’Or du Festival du film de Marrakech cette année. Je suis ravie de visiter le Maroc et reconnaissante d’avoir l’occasion de découvrir la culture marocaine et de profiter d’un si bel endroit », affirme Robin Wright dans une déclaration officielle.

Figure emblématique, réalisatrice majeure de la Nouvelle Vague, géniale touche-à-tout, Agnès Varda jouit d’une grande reconnaissance internationale (Lion d’or au Festival de Venise, Palme d’or d’honneur au Festival de Cannes, Oscar d’honneur, etc.). Tour à tour photographe, scénariste, actrice, réalisatrice, plasticienne … rien ne semble arrêter son immense curiosité. Son dernier film, « Visages, Villages » co–réalisé avec le jeune artiste JR et nommé aux Oscars 2018, est une nouvelle preuve de la liberté et de la créativité de cette artiste hors normes.

« J’ai aimé Marrakech avant que le festival n’existe, mais l’ajout du cinéma me rend encore plus heureuse de revenir et de rencontrer la communauté de cinéastes et cinéphiles marocains et internationaux », déclare Agnès Varda.

LNT avec CdP