Pour la première fois dans l’histoire du Festival de Marrakech, l’Etoile d’or revient à un film marocain : «La mère de tous les mensonges» d’Asmae El Moudir.

Le prix du jury a été attribué ex aequo à « Les Meutes » de Kamal Lazraq (Maroc) et à « Bye Bye Tibériade » de Lina Soualem (Palestine). A noter que les trois films primés sont issus des “Ateliers de l’Atlas”, le programme industriel du Festival qui a été créé en 2018. La plateforme confirme ainsi davantage son rôle d’incubateur de nouveaux talents du monde arabe et d’Afrique.

Le jury a également choisi de décerner le prix de la mise en scène à Ramata-Toulaye Sy pour son film « Banel & Adama » (Sénégal).

Le prix d’interprétation féminine a été décerné à Asja Zara Lagumdzija pour son rôle dans “Excursion” de Una Gunjak (Bosnie).

Le prix d’interprétation masculine est quant à lui revenu à Doga Karakas pour son rôle dans “Dormitory” de Nehir Tuna (Turquie).

