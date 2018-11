PARTAGER Le FIFM dévoile le jury de sa 17ème édition

Le Festival international du film de Marrakech (FIFM) lève le voile sur la composition du jury de la 17ème édition, prévue du 30 novembre au 8 décembre 2018.

Le cinéaste américain James Gray, président du jury, sera ainsi entouré de huit talents singuliers du cinéma mondial. Des figures emblématiques du cinéma d’auteur, des cinéastes audacieux, des artistes multi talents et des actrices lumineuses. Ils proviennent de huit pays différents et représentent des sensibilités et des univers artistiques divers.

Côté féminin, on retrouvera ainsi l’actrice indienne Ileana d’Cruz (Barfi!), la cinéaste marocaine Tala Hadid (House in the fields), la cinéaste et plasticienne libanaise Joana Hadjithomas (Je veux voir), l’actrice américaine Dakota Johnson (Bad Times at El Royale, Suspiria) et la réalisatrice britannique Lynne Ramsay (We need to talk about Kevin, A Beautiful Day). Côté masculin, le jury comptera en son sein l’acteur allemand Daniel Brühl (Good Bye Lenin!), le réalisateur français Laurent Cantet (Entre les murs – Palme d’or 2008) et le réalisateur mexicain Michel Franco (Les Filles d’Avril).

Du 30 novembre au 8 décembre donc, ces neuf personnalités, aux univers filmiques forts et aux parcours denses, seront chargées de départager les 14 films en compétition et d’élire l’Étoile d’Or 2018. Connus pour leur exigence à l’écran, ils apporteront leur regard sur une sélection de films composée de premiers et deuxièmes long-métrages.

Le jury du Festival international du film de Marrakech rendra son verdict lors de la soirée de clôture du Festival le 8 décembre.

Un hommage à Jillali Ferhati

Pour sa 17e édition, le Festival international du film de Marrakech rend hommage à une grande figure du cinéma marocain : Jillali Ferhati. Le cinéaste recevra ainsi l’Étoile d’or du Festival aux côtés de Robert de Niro, de Robin Wright et d’Agnès Varda. Avec une carrière de plus de 30 ans, jalonnée de prix et de récompenses prestigieuses, aussi bien au Maroc qu’à l’international, Jillali Ferhati fait partie des pères fondateurs du cinéma

marocain contemporain, dont il est l’un des piliers.

« Je suis très honoré et fier de recevoir cet hommage, qui vient en reconnaissance de mon travail et qui m’est rendu par un grand festival international. Qu’il est rassurant de savoir qu’on existe, et qu’on a une place dans l’industrie cinématographique internationale », affirme Jilali Ferhati.

LNT avec CdP