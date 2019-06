PARTAGER Fiat-Renault, le divorce avant le mariage !

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a annoncé mercredi le retrait de sa proposition de fusion avec le constructeur automobile français Renault, un accord qui aurait transformé le secteur automobile mondial et aurait aidé les constructeurs automobiles dans leur concurrence dans la course aux véhicules électriques et autonomes.

« Les conditions politiques ne sont actuellement pas réunies en France pour mener à bien un tel rapprochement », a déclaré le constructeur automobile italo-américain, dans un communiqué, assurant qu’il restait « fermement convaincu » de l’intérêt de ce projet.

Plus tôt dans la journée, Renault avait indiqué que le gouvernement français avait demandé à son conseil d’administration de reporter le vote sur la fusion. La France, qui détient 15% du capital de Renault, avait précédemment indiqué qu’elle soutiendrait une fusion si les entreprises protégeaient les emplois et les usines automobiles françaises.

Selon le Wall Street Journal, le gouvernement français aurait hésité devant la transaction car il lui manquait le soutien de Nissan Motors.

L’Etat français, principal actionnaire de Renault, a annoncé mercredi soir lors une réunion du conseil d’administration marathon qu’il avait pour condition essentielle à l’approbation de la fusion de 40 milliards de dollars que la transaction s’inscrive dans le cadre de l’alliance de Renault avec Nissan, ajoute le journal, citant des sources proches du dossier.

Les deux représentants de Nissan au sein du conseil d’administration de Renault ont prévu de s’abstenir lors du vote, ont indiqué les sources du quotidien, soulignant des doutes quant à la volonté de Nissan de préserver l’alliance si la fusion se réalisait.

« L’Etat français a été extrêmement intrusif », ajoute le journal, citant une source proche de Fiat Chrysler. « Il a cherché le dernier mot sur chaque problème et cela a créé une situation d’incertitude qui est finalement devenue intolérable », ajoute-il.

La proposition de fusion du constructeur automobile italo-américain visait à créer une économie d’échelle permettant de faire face au ralentissement des ventes et au coût croissant du développement de véhicules électriques et de voitures autonomes.

La société fusionnée, si elle était réalisée, générerait près de 9 millions de voitures de tourisme et de camions légers par an, ce qui la placerait juste derrière Volkswagen et Toyota.

LNT avec Map