Le Maroc et l’Espagne sont ‘’complètement satisfaits’’ de la mise en œuvre de la feuille de route bilatérale, mise en place en avril dernier, à l’occasion de la visite au Maroc du Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita,

‘’Aujourd’hui, nous avons évoqué la mise en œuvre de la feuille de route bilatérale (…) et nous avons exprimé notre satisfaction complète quant à la mise en œuvre de toutes ses dispositions et de l’ensemble des engagements’’, a indiqué M. Bourita, lors d’un point de presse, à l’issue d’une réunion de travail avec son homologue espagnol, José Manuel Albares.

Dans le même sillage, M. Bourita a indiqué que cette nouvelle réunion, la troisième en moins d’une semaine, reflète ‘’la coordination très étroite et la relation forte que nos deux pays partagent’’.

Cette réunion, tenue en marge du 7ème Forum régional de l’Union pour la Méditerranée (UpM), a été également l’opportunité de mettre le point sur les avancées réalisées dans la mise en œuvre de cette feuille de route et d’examiner les moyens à même d’accélérer son exécution, a-t-il poursuivi.

‘’Nous sommes dans une nouvelle phase de notre relation et nous sommes très heureux de continuer à travailler dans l’ensemble des secteurs : coopération économique, dialogue politique, lutte contre l’immigration illégale, terrorisme, sécurité régionale, ainsi que les moyens de développer la dimension culturelle et la coopération sécuritaire’’, a détaillé le ministre.

Dans ce contexte, il a fait remarquer que la prochaine Réunion de Haut Niveau ‘’offrira l’occasion de constater que nous avons mis en œuvre l’ensemble des éléments de la feuille de route, mais aussi de nous mettre d’accord sur de nouveaux éléments plus ambitieux de notre relation bilatérale’’.

Evoquant la coopération bilatérale en matière migratoire, M. Bourita a souligné que les deux pays ont ‘’donné l’exemple d’une coopération fructueuse’’ en matière de lutte contre la migration illégale.

‘’Notre coopération est l’unique succes story de la coopération dans la lutte contre la migration illégale dans la région méditerranéenne’’, a relevé le ministre, assurant que Rabat et Madrid mènent cette coopération ‘’en tant que deux pays responsables, prenant en considération une approche ferme en matière migratoire, en développant la migration légale, en protégeant les migrants et en luttant contre les réseaux de passeurs’’.

Selon le ministre, ‘’cette coopération a beaucoup apporté non seulement à la sécurité du Maroc et de l’Espagne, mais de l’ensemble de la région’’, précisant que ‘’ce modèle doit être renforcé et promu’’.

‘’Au niveau mondial, il y a un consensus sur le fait que ce que le Maroc et l’Espagne font, de façon coopérative et constructive, est un exemple à suivre’’, s’est félicité M. Bourita.

LNT avec Map

