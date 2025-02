Feu Vert Maroc, leader de l’entretien automobile, annonce son ouverture à la franchise lors du 1er Salon de la Franchise au Maroc, qui se tiendra du 12 au 14 février 2025 à l’OFEC de Casablanca.

Fort de son expérience de plus de 50 ans en Europe et de son succès au Maroc, Feu Vert offre aux futurs franchisés un modèle économique éprouvé et rentable, soutenu par la forte demande en entretien automobile, un accompagnement complet, incluant formation technique, assistance à l’aménagement et à la gestion du centre, ainsi que des outils marketing et commerciaux. S’y ajoutent la notoriété de la marque et la confiance des clients mais aussi des solutions performantes pour optimiser la rentabilité du centre.

Les entrepreneurs intéressés par cette opportunité pourront rencontrer l’équipe Feu Vert Maroc lors du salon et découvrir les avantages de rejoindre ce réseau en pleine expansion.

LNT

Partagez cet article :