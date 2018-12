PARTAGER Feu vert de l’AMMC à un emprunt obligataire subordonné de la BCP

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu’elle a visé en date du 6 décembre 2018 une note d’information relative à l’émission par la Banque Centrale Populaire (BCP) d’un emprunt obligataire subordonné. Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

Toutes les tranches sont remboursables in fine et ne bénéficient d’aucune garantie. Le montant total de l’opération adjugé sur les différentes tranches ne devra pas excéder la somme de MAD 2.000.000.000. L’allocation se fera selon la méthode dite à la française avec une priorité donnée tranche C puis A puis D puis B. La période de souscription s’étale du 13 au 17 décembre 2018 inclus.

