PARTAGER Feu vert pour la commercialisation de « Palm Square » à Casablanca

Capitalisant sur le succès du projet Ocean Palm, Palm Immobilier, marque de Résidences Dar Sâada filiale du groupe Palmeraie Développement, lance un deuxième projet sous le nom « Palm Square ».

La première tranche Palm Square comporte 180 appartements et 39 commerces situés en plein cœur de Casablanca.

À proximité du Tachfine Center et des principales artères de Casablanca, Palm Square est facilement accessible depuis l’autoroute. Le projet s’étale sur une superficie de 4ha.

L’ensemble abrite une école, une crèche, des aires de jeux ainsi qu’un accès direct à des dizaines de commerces. La totalité des places de parkings est située en sous-sol afin de conserver un maximum d’espaces verts.

Le projet est composé de trois îlots distincts et indépendants sous forme de résidences fermées. Chacun est composé de quatre immeubles organisés autour d’un jardin. Le projet Palm Square mise sur un environnement qui privilégie les espaces verts. Le projet comprendra également une avenue commerciale, Palm Street, bordée de palmiers centenaires – d’où le nom du projet – et la résidence est agrémentée de plantations en cascade et de fontaines minérales à jets d’eau.

S’agissant la conception des immeubles, chacun d’eux est doté de deux ascenseurs avec quatre à cinq appartements par étage. Les appartements, allant de 82 à 137 m², offrent entre une et trois chambres. Les travaux seront achevés à la fin 2018.

Le projet représente un investissement global de près de 800 MDH et permettra de créer plus de 1200 emplois directs et indirects prévisionnels durant la phase de réalisation.

LNT avec Cp