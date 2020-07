PARTAGER FÊTE DU TRÔNE : Nos voeux

Le Maroc et son peuple célèbrent le 21ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI.

En cette grande occasion, La Nouvelle Tribune et www.lnt.ma ont l’insigne honneur de présenter leurs voeux déférents et leurs sincères félicitations à Sa Majesté Mohammed VI, Amir Al Mouminine. La célébration de la Fête du Trône est une nouvelle occasion pour implorer le Très Haut d’accorder bonheur et santé à notre estimé Souverain et de le combler dans les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay Al Hassan et SAR la Princesse Lalla Khadija.

Nos voeux vont aussi à SAR le Prince Moulay Rachid et à toute la Famille Royale.