PARTAGER Festival: Tom Odell sera présent à Jazzablanca

Après avoir annoncé la participation de la chanteuse américaine Beth Dito, le festival Jazzablanca vient d’assurer la présence de l’anglais Tom Odell.

Né à Chichester dans le West Sussex, Tom est un auteur-compositeur et interprète. A l’âge de treize ans, il commence à écrire ses propres chansons.

Il fait ses débuts à la télévision en novembre 2012 en tant qu’interprète sur «Later… with Jools Holland».

C’est en 2012 également qu’il sort son premier EP, Songs from Another, Love qui lui permettra de remporter les «Britanniques Choice Award de la Critique» au début de 2013. Le premier album de Odell, Long way Down, sort le 24 juin 2013 et atteint la 1ère place des ventes au Royaume-Uni.

Au Festival Jazzablanca, le 18 avril.

AL