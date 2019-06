PARTAGER Festival Gnaoua : Les Mâalem Bekkas et Hakmoun livrent des prestations électriques

La scène de la Place Moulay El Hassan à Essaouira a été, vendredi, au rendez-vous avec les Mâalem Majid Bekkas et Hassan Hakmoun qui ont livré des concerts électriques, lors de la deuxième journée du Festival Gnaoua et musiques du monde (20-23 juin)

Le spectacle a commencé dès 20h00, sous un soleil crépusculaire qui a illuminé la scène déjà riche en couleurs, pour ne prendre fin qu’à 02h00 du matin, alors que la place était encore bondée de festivaliers infatigables.

C’était Majid Bekkas, un véritable as de gnaoua, qui a ouvert le bal de cette soirée, pour le grand bonheur de ses fans et des férus de cet art ancestral. Pour réussir son show, Mâalem Bekkas n’est pas venu tout seul. Ce spécialiste en fusion et fin brasseur de multiples genres musicaux s’est produit durant cette soirée en compagnie notamment du Malien Aly Keita, pour dévoiler le fruit d’un projet qui leur a pris plusieurs mois de préparations.

Ce percussionniste malien de renommée mondiale est venu à Essaouira avec sa Marimba comme pour accentuer davantage les couleurs africaines de Gnaoua et de tout le festival, tandis que le saxophoniste et flûtiste belge Manuel Hermia a insufflé un air occidental à la prestation du groupe.

Majid Bekkas a ravi l’assistance avec une série de classiques de Gnaoua, comme El Baniya ou Ya Rasoul allah, mais aussi avec sa maîtrise de plusieurs instruments de musiques. En effet, Bekkas a commencé le spectacle en jouant sur une guitare électrique, avant de tenir son guembri habituel. Et comme pour impressionner davantage un public déjà ébahi, l’artiste s’est muni d’un autre guembri qu’il a transformé en une guitare électrique après l’avoir branché à une pédale d’effet distorsion et s’est livré à un solo de Rock.

Avant de quitter la scène, désormais éclairée par les projecteurs et les jeux de lumière, le soleil s’étant couché, Majid Bekkas a choisi de jouer un morceau de Gnawa algérien, notamment de Biskra, là où cet art est appelé Diwan, confiant à son public que c’est une chanson qu’il avait jouée en 1998 et qu’il présente pour la première fois aux festivaliers d’Essaouira.

La dernière partie de cette soirée a été toute aussi généreuse que la première. Le Mâalem Hassan Hakmoun est venu de New-York pour mettre le feu à Essaouira. Avec son énergie débordante et sa bonne humeur ce Marrakchi qui vit aux Etats-Unis a livré un spectacle électrique pour la grande joie de ses fans, venus pour la plupart d’entre eux, le rencontrer pour la première fois en chair et en os.

Entouré de Justin Purtill à la guitare, Leonardo Genovese aux claviers, Mathew Kilmer aux percussions, Dean Johnson à la batterie, Brahim Fribgane au Oud et Chikako Iwahori aux chants, percussion, claquettes et danse, Hassan Hakmoun a livré le meilleur de son expérience musicale en tant que gnaoui et en tant que musicien.

Muni de son Guembri comme tout gnaoui confirmé, Hakmoun dirige un véritable orchestre comprenant des danseurs et percussionnistes gnaouis mais aussi des musiciens issus d’autres cultures. Ce Mâalem a fait de l’art de la fusion sa spécialité. Associant des instruments modernes aux crotales traditionnelles, Hakmoun a revisité, le long de son concert, un bouquet de chansons gnaouies des plus classiques.

Figure emblématique de la tagnaouite moderne, Hakmoun a orchestré avec brio musiciens et danseurs de renom pour présenter le projet »The Universal Force », alliant énergie contemporaine de New York aux rythmes ancestraux de Tagnaouite.

LNT