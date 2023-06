La directrice et productrice du festival Gnaoua et Musiques du monde, Neila Tazi, a affirmé jeudi, que cette manifestation artistique qui célèbre sa 24ème édition cette année, revient de nouveau pour ancrer les valeurs humaines qui l’ont toujours caractérisées.

Dans une allocution à l’ouverture de cette édition, Mme Tazi a souligné que ce festival qui revient après trois ans d’absence en raison de la pandémie de Covid-19, promet d’envoûter le public et de le transporter dans un voyage temporel entre passé, présent et futur.

Mme Tazi en outre indiqué que ce festival est une manifestation d’envergure qui regroupe l’art, la culture, l’Histoire, la civilisation et le patrimoine.

Et d’ajouter que la musique Gnaoua a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2019 pour rester dans la mémoire collective.

La directrice et productrice du festival a également saisi cette occasion pour remercier les habitants d’Essaouira pour avoir accueilli cette manifestation depuis 1998.

La 24ème édition du festival Gnaoua et musiques du monde, qui se poursuit jusqu’au 24 juin, est une occasion de présenter la richesse musicale du Maroc et du monde, à travers des performances inédites alliant modernité et tradition.

Des artistes, des intellectuels, des penseurs et des acteurs politiques, associatifs et culturels du monde se réunissent ainsi à Essaouira pour défendre et réinventer un monde plus solidaire.

Au menu de cette édition figurent aussi des ateliers de musique pour les jeunes et les moins jeunes, pour découvrir et apprendre la musique Gnaoua, ses instruments, ses rythmes et son histoire, outre une exposition intitumée « L’éveil de la mémoire » et une rencontre-débat avec les artistes « Arbre à Palabres ».

LNT avec MAP

