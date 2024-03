La 25ème édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira, prévue du 27 au 29 juin, inaugure un nouveau chapitre orienté vers l’avenir, a souligné Neila Tazi, directrice du festival, lors de la conférence de presse organisée mardi 19 mars. Mme Tazi a annoncé le lancement d’un programme de formation en partenariat avec le Berklee College of Music de Boston, ainsi que la création d’une chaire dédiée à la culture Gnaoua en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir.

La programmation de cette édition, présentée par Abdeslam Alikane, met en avant un mélange de musique africaine et occidentale, avec une attention particulière portée à la musique Gnaoua et aux fusions entre différents genres et artistes. Le festival comprendra également des concerts intimistes appelés « Les Lilas », mettant en avant des Maâlems qui se livrent à la tradition musicale.

Cette année, le festival accueillera 34 Maâlems et proposera un total de 53 concerts, dont 6 concerts fusions. Parmi les temps forts, le concert d’ouverture promet une fusion de rythmes Gnaoua, Batucada brésilienne, Flamenco espagnol et Zaouli de Côte d’Ivoire. Des artistes internationaux tels que Buika, Randy Brecker, Saint Levant et Aita mon amour seront également présents pour offrir une expérience musicale diversifiée.

En parallèle des concerts, le festival organisera le 11e Forum des droits humains en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), avec pour thème « Maroc, Espagne, Portugal : une histoire qui a de l’avenir

Partagez cet article :