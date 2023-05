La Palme d’or de la 76ème édition du festival de Cannes a été décernée, samedi, à la réalisatrice française, Justine Triet, pour son film « Anatomie d’une chute ».

Les différentes récompenses de cette édition ont été remises aux lauréats lors de la cérémonie de clôture de cette grand-messe du 7éme art mondial, samedi soir.

Justine Triet, (44 ans) devient la troisième réalisatrice sacrée de l’histoire du Festival de Cannes, après Jane Campion (« La leçon de piano », 1993) et Julia Ducournau (« Titane », 2021).

L’actrice turque, Merve Dizdar, a remporté le Prix de d’interprétation féminine pour son rôle dans « Les Herbes sèches » de Nuri Bilge Ceylan, tandis que le prix d’interprétation masculine est revenu à l’acteur japonais Koji Yakush pour sa prestation dans “Perfect Days”, de Wim Wenders.

Le prix de la mise en scène est allé au réalisateur français Tran Anh Hung pour La passion de Dodin Bouffant, alors que le Grand Prix, remis par les deux réalisateurs légendaires Quentin Tarantino et Roger Corman, est revenu à « Zone of Interest » de Jonathan Glazer.

« Les feuilles mortes » de Aki Kaurismaki a remporté le prix du jury, tandis que le prix de la mise en scène a été décerné à La passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung. Le Prix du scénario est revenu à Monster de Kore-Eda Hirozaku, et la Caméra d’or a été octroyée à « L’arbre aux papilllons d’or » de Thien An Pham.

La Palme d’or du court-métrage a été décerné à 27 de Flóra Ana Buda alors que la Mention spéciale du court-métrage a récompensé Far de Gunnur Martinsdóttir Schlütter.

Le cinéma marocain a été représenté lors de cette édition du festival de Cannes par la réalisatrice Maryam Touzani, qui a fait partie du jury de la compétition officielle.

Le septième art national a été également présent à la Croisette par “Les Meutes”, premier long-métrage du réalisateur, Kamal Lazraq, et « Kadib Abyad » (La mère de tous les mensonges) d’Asmae El Moudir, qui ont remporté respectivement le Prix du jury et le Prix de la mise en scène de la section “Un Certain Regard”, de la sélection officielle du festival.

Le Maroc a été aussi présent à Cannes à travers le long-métrage « Déserts » de Faouzi Bensaïdi, qui figurait dans la 55ème sélection de la « Quinzaine des Cinéastes”.

LNT avec MAP

