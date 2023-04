Le long-métrage « Déserts » du réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi figure dans la 55ème sélection de la « Quinzaine des cinéastes” du Festival de Cannes, prévu du 16 au 21 mai.

« Déserts », sélectionné aux côtés de 19 autres films, raconte l’histoire de Mehdi et Hamid, des amis proches qui travaillent pour une agence de recouvrement, voyagent ensemble dans le sud du Maroc en utilisant leur vieille voiture et en partageant des chambres doubles dans des hôtels peu confortables.

Le film (128 min) comprend les acteurs Fehd Benchemsi, Abdelhadi Talbi, Hajar Graija et Rabii Benjhaile. Quant à la production, elle est déléguée à Barney Production.

Metteur en scène de théâtre et acteur, Faouzi Bensaïdi réalise en 1997 son premier court-métrage multiprimé, La Falaise. Puis il coécrit Loin avec André Téchiné. En 2000, il réalise deux courts-métrages : Le Mur, primé à la Quinzaine des Réalisateurs et Trajets, primé à la Mostra de Venise. Son premier long-métrage, Mille Mois, reçoit les prix Le Premier Regard et De la Jeunesse à Un Certain Regard. Suivront WWW – What a Wonderful World (Venice Days), Mort à vendre, Prix Art et Essai à la Berlinale et Volubilis (Venice Days).

La « Quinzaine des cinéastes » est une sélection parallèle du Festival de Cannes qui a pour vocation de faire découvrir un large spectre de films, afin de mettre en valeur les pratiques les plus singulières et visionnaires du cinéma contemporain. Elle présente un mélange de films de différents genres, tant des longs que des courts métrages, provenant de divers pays.

Créée en 1969 par la Société des réalisatrices et réalisateurs de films (SRF), la « Quinzaine des cinéastes » accueille chaque année depuis 2002 la cérémonie de remise du Carrosse d’Or. Ce prix, attribué par la SRF, rend hommage à un.e cinéaste qui a marqué l’histoire du cinéma, par son audace, son exigence et son intransigeance dans la mise en scène.

Le Maroc est également représenté au festival de Cannes par les longs-métrages « Kadib Abyad » (La mère de tous les mensonges) de la réalisatrice Asmae El Moudir et « Les Meutes » de Kamal Lazraq qui ont été sélectionnés dans la catégorie « un certain regard ».

LNT avec MAP

Partagez cet article :