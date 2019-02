PARTAGER Festival Automobile International : Peugeot décroche deux trophées

PEUGEOT a reçu deux trophées lors de la 34ème édition du Festival Automobile International qui s’est tenu le 29 janvier 2019 à l’hôtel des Invalides à Paris. La nouvelle PEUGEOT 508 a remporté le Grand Prix de la plus belle voiture de l’année 2018 et PEUGEOT e-LEGEND Concept a reçu le Grand Prix du plus beau Concept car de l’année. Jean-Philippe Imparato, Directeur de la marque PEUGEOT et Gilles Vidal, Directeur du Design PEUGEOT ont reçu ces deux trophées.

La nouvelle PEUGEOT 508 est arrivée en tête avec plus de 34 % des votes. La berline radicale de la marque comptabilise depuis son lancement en octobre 2018, plus de 10 000 commandes en Europe depuis sa révélation au public en mars 2018 à Genève.

PEUGEOT e-LEGEND Concept a remporté le prix du plus beau Concept car de l’année. Le jury, expert et passionné issu du sport automobile, de l’architecture, de la mode et du design a été séduit par ce concept qui porte la vision excitante de l’avenir d’un véhicule 100% autonome, électrique, connecté et personnalisable selon PEUGEOT.

Les Grands Prix du Festival Automobile International récompensent chaque année les plus belles réalisations dans le domaine automobile. L’architecte Jean-Michel Wilmotte et la créatrice de mode Chantal Thomass président un jury d’experts issus du monde de l’automobile, de la mode, de la culture et du design.

LNT avec CdP