Le Festival Africano de Mohammedia est de retour

Pour la troisième année consécutive, le Festival AFRICANO, la messe de la Musique Africaine, aura lieu à Mohammedia, du 23 au 25 mars prochin, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale célébrée le 21 mars.

Comme son nom l’indique, le Festival AFRICANO rassemble une panoplie d’artistes africains toutes tendances musicales confondues et qui caracolent sur le continent, pour partager l’ambiance chaleureuse, la fraternité et la joie de vivre qui caractérisent l’Afrique, faisant de Mohammedia, la nouvelle destination d’expression artistique et culturelle africaine par excellence.

Véritable Melting potes culturel, AFRICANO qui est un projet visant à mettre en vedette la musique africaine et à donner la place qui revient aux artistes d’origine africaine, s’affirme d’année en année comme un espace ouvert, où plusieurs cultures africaines s’expriment en qualité et diversité.

Cet événement culturel s’enjolive de nouvelles activités dont entre autres, des ateliers et conférences thématiques, workshops, ainsi que des visites de sites touristiques qui viendront meubler le contenu de cette 3ème édition, qui promet d’être plus relevée que les précédentes.

Le Maroc a opté depuis quelques années pour une nouvelle politique de l’immigration et de l’asile lancée par le roi Mohammed VI et axée sur la base d’une approche participative qui implique l’ensemble des acteurs dans le but d’intégrer pleinement les migrants subsahariens dans la société marocaine.

A cet effet, Africano tiendra une table ronde qui abordera les thématiques de la diversité culturelle, de la coexistence et de l’immigration si chères au Royaume, avec des personnes averties et bien imprégnées des questions migratoires. Mais également, des conférences et ateliers pour enfants sur la musique et le dessin avec pour thème : « la tolérance et le vivre ensemble ».

Cette 3ème édition prévoit également une ouverture sur l’Université, avec notamment une participation active des étudiants du département de la sociologie qui ont choisi AFRICANO comme un terrain d’observation de qualité, donnant l’occasion aux étudiants qui n’ont pas accès à la culture de faire la découverte du festival, sans oublier les étudiants provenant d’autres pays africains, qui présenteront à leur tour un véritable cocktail artistique regroupant plusieurs danses et musiques du continent.

LNT avec Cp