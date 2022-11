Fès : Conférence de presse conjointe entre M. Nasser Bourita et M. Miguel Angel Moratinos

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mercredi à Fès, une série d’entretiens avec des participants aux travaux du 9ème Forum de l’Alliance des civilisations de l’ONU.

M. Bourita s’est, ainsi, entretenu avec le ministre portugais des Affaires étrangères, João Gomes Cravinho.

Le ministre a eu également des entretiens avec le vice-président du parlement du Mercosur, Russomanno Celso, axés sur les perspectives de coopération entre le Maroc et ce groupement régional.

Dans une déclaration à la MAP, M. Celso a affirmé que le Mercosur veut établir des relations commerciales avec le Maroc, rappelant l’important accord liant le parlement marocain au parlement de ce groupement régional.

Il a insisté sur l’importance de renforcer le partenariat avec le Royaume, à travers notamment l’augmentation des exportations marocaines vers le Brésil, l’Uruguay, le Paraguay et l’Argentine.

M. Bourita s’est également entretenu avec une délégation de membres du centre international « Nizami Ganjavi » composée d’anciens présidents et chefs de gouvernement de Lettonie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Géorgie et la République Tchèque, ainsi que d’anciens présidents de l’assemblée générale des Nations Unies, de la Ligue des Etats Arabes et de l’ICESCO.

Cette rencontre a été l’occasion de s’informer sur les évolutions politiques dans le Royaume, les développements de la question du Sahara marocain, ainsi que sur les relations qu’entretient le Royaume avec les pays voisins, a déclaré à la presse l’ancienne Président de Lettonie et co-présidente du centre international, Vaira Vike-Freiberga.

Fondé en 2012 en Azerbaïdjan, le centre international « Nizami Ganjavi » œuvre pour la promotion de l’éducation, de la tolérance, du dialogue et de la compréhension de l’autre dans le monde.

LNT avec Map

