PARTAGER Fès : Plus de 22 MDH pour renforcer les infrastructures routières

Plus de 22 millions de Dirhams (MDH) ont été alloués à la réalisation des projets programmés pour l’élargissement et le renforcement des routes provinciales au niveau de la préfecture de Fès.

Ces investissements concernent l’élargissement et le renforcement de la route provinciale (RP) n°5013 pour un coût global de 9,5 MDH et le renforcement de la RP n°5027 pour une enveloppe estimée à 5,5 MDH, selon des données de la direction provinciale de l’équipement, du transport et de la logistique et de l’eau.

La route provinciale n°5019 verra également des travaux de renforcement pour un investissement estimé à près de 3,2 MDH, indique la même source, faisant état de la réalisation en outre d’un ouvrage d’art sur la RP n°5027, qui nécessitera quelque 4 MDH.

Selon la même source, plusieurs projets ont été réalisés au cours des dernières années dont la réfection et le réhabilitation de la route nationale (RN) n6 pour une enveloppe budgétaire de plus de 11 MDH, le dédoublement de la RN reliant Fès à Imouzzer (plus de 63 MDH) et le revêtement de la RP n°5006 pour un investissement de près de 4 MDH.

La route n°5013 a connu, elle aussi, des travaux de réhabilitation pour une enveloppe de près de 2 MDH outre la reconstruction d’un ouvrage d’art au niveau de la RP n°5013 avec un investissement d’environ 1,5 MDH.

LNT avec Map