Fés-Meknès octroie plus de 2,4 MDH à Al Akhawayn

Dans le cadre de l’Accord de coopération stratégique entre le Conseil régional de Fès-Meknès et les 4 universités de la région, l’Université Al Akhawayn à Ifrane a obtenu 2,4 millions de dirhams pour développer 6 projets de recherche appliquée. Il s’agit des projets suivants : Le développent d’un modèle économique et social des hammams dans les zones montagneuses dans un contexte d’efficacité énergétique et de développement durable, La création d’un centre de formation régional en énergies renouvelables pour les installations domestiques, L’efficacité énergétique dans la région Fès-Meknès : diagnostic, formation et référentiel des bonnes pratiques, La promotion et le développement des plantes médicinales du Moyen Atlas, Le développent et la gestion d’une unité pilote innovante pour la production de biodiésel à partir des huiles de friture en utilisant l’énergie solaire et en valorisant la glycérine, sous-produit de cette conversion chimique, La transformation du village Zaouiat Sidi Abdeslam en un village écologique modèle dans la région pour une meilleure efficacité en termes de consommation d’énergie. Ces projets s’étendront sur 2 à 3 années.

HZ