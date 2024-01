Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a lancé, mardi, les services de neuf établissements de santé, ainsi qu’un service des urgences et un laboratoire médical au niveau de plusieurs préfectures et provinces de la région Fès-Meknès.

L’inauguration de ces projets, qui s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Taounate, Saleh Daha, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes directives de SM le Roi Mohammed VI visant à réaliser une réforme radicale et profonde du système de santé national de façon à assurer la concrétisation du chantier de la protection sociale, ainsi que dans le cadre du renforcement des services de santé dans la région Fès-Meknès.

Ainsi, le ministre a présidé, à Taounate, l’inauguration du centre de santé urbain de niveau 1, avant de visiter les différents services de cet établissement.

Il a également présidé à Taounate le lancement, à distance, de deux centres de santé ruraux de niveau 1, à savoir « Ain Khamis » et « Beni Oulid ».

Au niveau de la province de Taza, M. Ait Taleb a lancé, à distance, les services du centre de santé urbain de niveau 1 « Sidi Ali Bourguiba », en plus de deux dispensaires de santé ruraux, « Asrir » et « Bchiyine ».

Il s’agit aussi d’un centre de santé urbain de niveau 2 et les urgences de proximité à Moulay Yacoub, ainsi que le centre de santé urbain de niveau 1 Dar Dbibagh à Fès qui ont été inaugurés à distance par le ministre.

S’agissant de la province de Sefrou, M. Ait Taleb a présidé, à distance, la mise en service, après réhabilitation, du centre de santé rural de niveau 2 à Ain Chegag, des services des urgences et du laboratoire médical à l’hôpital provincial Mohammed V.

Ces deux infrastructures renforceront les soins offerts à la population de cette ville et des régions avoisinantes, en particulier les services des urgences médicales et biologiques, la radiologie et la réanimation.

Le ministère de la Santé a veillé à ce que ces nouveaux établissements soient dotés d’un matériel médical moderne et des ressources humaines compétentes pour offrir des soins de qualité aux populations de ces zones.

Ainsi, la population ciblée bénéficiera d’un large éventail de consultations et d’examens médicaux notamment en diabète, hypertension, santé maternelle, infantile, scolaire, ainsi que des activités de sensibilisation, d’éducation à la santé et de surveillance épidémiologique.

Dans une déclaration à la presse, M. Ait Taleb a indiqué que l’inauguration de ces établissements de santé s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions de SM le Roi relatives à la politique de proximité et dans le cadre des efforts visant à relancer l’hôpital de quartier, soulignant que ces établissements de santé devront contribuer à réduire la pression sur les hôpitaux, notamment les services des urgences.

Il a ajouté que ces établissements de santé modernes comprennent tous les services de prévention et de traitement dont les populations ont besoin et disposent également d’un système d’information moderne qui permet aux citoyens de bénéficier d’un dossier médical numérique regroupant toutes les informations nécessaires.

