Fès-Meknès : 43 engins pour le déneigement des routes

Un total de 43 engins est mobilisé actuellement pour le déneigement du réseau routier de la région Fès-Meknès, indique la direction régionale de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Ces engins comprennent 26 camions étrave, 4 niveleuses, 6 fraises à neige, 4 chargeurs et 3 chargeurs à étrave, selon des données de la direction, publiées lors d’une visite effectuée mardi à Ifrane par le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara.

La répartition du matériel des brigades de déneigement par province fait ressortir la prédominance de la province d’Ifrane avec 19 unités, suivie de Sefrou, Boulemane et Taza avec 6 unités chacune, outre la province de Meknès et Taounate avec respectivement 5 et 1 unités.

Pour le directeur provincial de l’équipement et de la logistique, Mohamed Al Hafiane, l’ouverture des axes routiers et les opérations de déneigement au niveau de la province se sont déroulées dans de ‘’bonnes conditions’’, grâce à la conjugaison des efforts de l’ensemble des acteurs concernés et la mobilisation du matériel nécessaire.

La province a connu des chutes de neiges importantes, ce qui a conduit à la fermeture des routes devant le trafic routier pour assurer la sécurité des passagers, a-t-il rappelé, dans une déclaration à la MAP. Il a de même assuré que la mobilisation des services concernés se poursuit pour garantir la visibilité du réseau routier enneigé et informer les usagers de la route.

Dans la province d’Ifrane, le ministre s’est enquis mardi de l’opération de déneigement et visité l’abri de déneigement de Habri.

LNT avec Map