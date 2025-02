L’inclusion financière des commerçants et la modernisation du secteur du commerce de proximité sont des axes prioritaires pour le gouvernement, a affirmé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Lors d’une rencontre de communication organisée à Fès par l’Union Générale des Entreprises et des Professions (UGEP), M. Mezzour a exposé les différentes initiatives mises en place par son département, notamment en matière de diversification des revenus et de promotion du commerce électronique. Il a souligné que les réseaux de distribution électronique s’appuient également sur les commerçants de proximité, qui jouent un rôle clé en tant qu’intermédiaires de confiance dans la chaîne logistique.

Le ministère œuvre ainsi à renforcer cette complémentarité en permettant aux commerçants de bénéficier des services payants proposés par le commerce digital. Dans ce cadre, plusieurs programmes ont été développés, notamment en collaboration avec Barid Cash, afin de diversifier les sources de revenus des commerçants et d’améliorer leurs conditions de vie.

Cette rencontre s’inscrit dans une série de réunions organisées dans le cadre de la caravane de l’inclusion financière des commerçants. Cette initiative vise à sensibiliser les commerçants à une offre bancaire de financement avantageuse facilitant leur transition vers des solutions de paiement digitalisées et leur permettant un meilleur accès aux services financiers adaptés à leurs besoins.

De son côté, le secrétaire provincial de l’UGEP à Fès, Brahmi Mohamed, a mis en avant les efforts de l’Union pour renforcer la communication avec les commerçants et identifier des solutions aux défis qu’ils rencontrent en matière de modernisation et de développement de leurs activités. Il a insisté sur l’importance du rôle des commerçants de proximité dans la vie quotidienne des citoyens et a plaidé pour un accompagnement accru afin de les aider à s’adapter aux évolutions du marché, notamment en matière de digitalisation.

Face aux défis posés par la transformation numérique, le commerce de proximité est encouragé à intégrer les nouvelles technologies pour optimiser sa présence et élargir son champ d’intervention. L’utilisation d’applications mobiles et d’outils numériques pourrait ainsi permettre aux commerçants d’améliorer la qualité de leurs prestations et de répondre efficacement aux attentes des consommateurs.

Lors de cette rencontre, plusieurs institutions partenaires du ministère, dont la Direction Générale des Impôts (DGI), la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et Al Barid Bank, ont présenté des mesures et initiatives visant à accompagner les commerçants dans leur transition vers un modèle économique plus inclusif et durable.

Al Barid Bank a, par ailleurs, dévoilé une nouvelle offre développée en concertation avec les représentants des commerçants. Celle-ci comprend une gamme complète de services adaptés, incluant une offre bancaire spécifique, une solution de crédit avantageuse, un dispositif d’acquisition de terminaux de paiement électronique (TPE) et des services fournis par Barid Cash.

LNT

Partagez cet article :