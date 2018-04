PARTAGER Fès : Arrestation d’un individu faisant l’objet de 11 avis de recherche

Les éléments de la sûreté publique, en coordination avec la Brigade touristique et la Brigade de recherche et d’intervention de la préfecture de police de Fès, ont arrêté, lundi, une personne faisant l’objet de 11 avis de recherche pour menace, coups et blessures à l’aide d’une arme blanche et vol avec violence.

Dans un communiqué, la Direction générale de sûreté nationale (DGSN) indique qu’au cours de cette intervention, les membres de la famille du prévenu ont opposé une résistance farouche aux éléments de la police, les empêchant de compléter les procédures d’interpellation et d’arrestation, ce qui a contraint deux agents de police à brandir leurs armes de service comme mesure préventive.

La DGSN fait savoir que le mis en cause et quatre personnes impliquées dans ces actes criminels ont été arrêtés au cours de cette opération, précisant qu’il s’agit de trois frères du prévenu et d’une jeune femme soupçonnée d’entretenir une relation illégale avec le suspect. Au cours de cette intervention, deux policiers, légèrement blessés au niveau de la main et de l’épaule, ont reçu les soins nécessaires, note la même source.

Le mis en cause et les quatre autres personnes arrêtées ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Fès sous la supervision du parquet compétent.

LNT avec Map