Quelque 139 structures de production, de commercialisation et de formation dédiées à l’artisanat ont été réalisées ou réhabilitées, depuis 2007 au niveau de la préfecture de Fès, mobilisant un investissement de plus de 2 milliards de DH (MMDH).

Selon des données de la direction régionale de l’artisanat, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire a contribué à ces projets, achevés ou en cours, à hauteur de 15%, le reste ayant été assuré par les autres partenaires.

Parmi ces opérations figurent la délocalisation des activités polluantes en dehors de la médina de Fès avec la création d’une zone d’activités artisanales de dinanderie à Ain Noqbi (378,67 MDH), la zone d’activités artisanales de la poterie et du zellige à BenjliK (230,05 MDH) outre un marché pour les tanneries à Ain Noqbi (14,07 MDH) et une tannerie traditionnelle à Ain Naqbi (50,2 MDH).

Dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), quelque 3,5 MDH ont été alloués pour la restauration du Foundouk Haffarine et de plusieurs structures dédiées au tissage outre la réhabilitation et la valorisation du palais des congrès et des ateliers des artisans (50 MDH).

La même source a souligné également l’importance du projet d’aménagement du complexe artisanal et d’animation Place Lalla Yeddouna, qui a nécessité 333 MDH financés dans le cadre du programme Millennium Challenge Account (MCA), ainsi que la reconstruction des foundouks Chamain, Sbitriyine, Al-Baraka et Staouniyin avec un coût global de 142 MDH.

Le programme 2013-2016 relatif à la réhabilitation et la valorisation des monuments de la médina de Fès, a touché également huit structures pour un investissement de plus de 179 MDH ainsi que 39 structures dont 19 foundouks, 15 ateliers de tissage et 5 souks.

Quelque 172 MDH ont été également alloués dans le cadre du programme complémentaire de réhabilitation et de valorisation des monuments de la médina (2018-2023) en plus du programme de valorisation des activités économiques et le cadre de vie dans la médina et qui a profité à 21 structures, dont neuf foundouks.

Dans le cadre du programme de développement régional (PDR), on cite aussi la création d’un centre pour la dynamisation et la commercialisation des produits en cuivre à Ain Noqbi (10 MDH), et l’agrandissement du quartier de la poterie et de la Zellige à Benjlik et l’aménagement de la route menant au quartier artisanal (16 MDH).

L’accent a été mis aussi sur la création, enter autres, d’un complexe pour la promotion de l’économie sociale et solidaire à Bensouda (40 MDH) et un centre artisanal pour les petites et moyennes entreprises (PME) à Ain Bida sur une zone de 16 hectares (60 MDH).

L’infrastructure de formation professionnelle a été renforcée, elle, par la création d’un institut des arts de l’artisanat à Fès (1,8 MDH), des espaces de formation par apprentissage (Marja, Aouinat Hajjaj-Msalla-Ain Qadous) et ce, dans le cadre de l’INDH (43,92 MDH).

Un montant de 36 MDH a été également consacré à la création du centre de formation et de qualification dans les métiers de l’artisanat à Fès (Fondation Mohammed V pour la solidarité) outre le projet d’élargissement et de mise à niveau de l’institut spécialisé dans les arts de l’artisanat dans le cadre du programme du MCA (65,2 MDH).

LNT avec Map

Partagez cet article :