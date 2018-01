PARTAGER Fatima Zahra Aziz nommée directrice exécutive de la FMEF

Présidée par le wali de Bank Al-Maghrib Abdellatif Jouahri, la 5ème réunion du Conseil d’administration de la Fondation Marocaine pour l’Education Financière (FMEF) s’est tenue, mercredi 10 janvier, en présence des membres de cette instance à savoir, Jamila El Mossali, secrétaire d’État auprès du ministère du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale – Chargée de l’Artisanat et de l’Economie Sociale, Youssef Belqasmi, SG du ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et bien d’autres membres.

Les membres du Conseil ont ainsi passé en revue les réalisations de la FMEF depuis 2016, et ses différents programmes à destination des cibles identifiées, à savoir les enfants et les jeunes, les acteurs économiques et financiers de l’écosystème de la petite entreprise (Micro-entreprise, auto-entrepreneur…), les populations vulnérables (population peu alphabétisée, migrants) ainsi que le grand public à travers notamment la présence sur le web.

Lors de cette réunion, les membres du Conseil ont approuvé la nomination de Fatima Zahra Aziz, en tant que Directrice exécutive de la fondation et exprimé leurs chaleureuses félicitations à l’ancienne Directrice, Nezha Saadani pour sa collaboration au sein de la Fondation. Le Conseil a également approuvé les rapports financiers et le budget de la Fondation.

Dans ce cadre, les membres du Conseil ont pris connaissance, en particulier, des expériences de partenariat de la FMEF avec le Crédit Agricole du Maroc pour la formation en éducation financière des petits agriculteurs et avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme pour l’intégration de l’éducation financière dans les programmes nationaux d’alphabétisation.

Compte tenu du contexte national marqué par les travaux de définition de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF) dont l’éducation financière est considérée comme un pilier fondamental, la FMEF a opté pour un plan d’actions transitoire pour l’année 2018.

LNT avec Cp