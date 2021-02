Détenue par la chaîne mondiale Americana Food, la marque KFC est aujourd’hui un leader mondial dans la restauration rapide et c’est une réussite qui a été complètement adaptée au Maroc. La chaîne a su étudier le marché et ainsi “Glocaliser” les produits et la stratégie de communication de KFC au Maroc. C’est aujourd’hui 80% des ingrédients de KFC qui constituent les menus et aliments cuisinés proposés par la chaîne pour proposer le meilleur du poulet frit aux clients. “Du choix de la matière première, le poulet, à l’huile à la sélection de notre partenaire boulanger, nos équipes Qualités veillent à fournir le meilleur pour les clients KFC afin de garantir une expérience gustative optimale”.

KFC compte aujourd’hui développer encore plus sa gamme de produits et proposer davantage de menus adaptés aux goûts des marocains comme le Harissa Burger lancé il y a quelques jours, qui est la plus grande sortie de 2021. Il s’agit d’une nouvelle innovation culinaire encore plus épicée et complètement revisitée aux saveurs maghrébines. ‘‘Nous travaillons seulement avec des fournisseurs qui ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse, respectant notre cahier des charges et nos critères de qualité et conforme aux réglementations marocaines.” ajoute M.Anass Kadmiri.

Pour 2021, KFC Maroc prévoit de nouvelles ouvertures de restaurants KFC à travers le Maroc. La première ouverture est prévue à Rabat. Situé dans la vieille médina de Rabat, ce nouveau restaurant a nécessité un investissement de 10 MDH et d’une vingtaine d’employés ont été recrutés pour les besoins de l’activité. Les quatre autres ouvertures seront communiquées durant l’année permettant ainsi à la chaîne de passer à 23 restaurants à travers le Maroc avant la fin de l’année 2021. Ces nouveaux établissements seront dotés des dernières technologies en termes d’application du protocole des mesures d’hygiènes (les tables du restaurant dotée de film auto-adhésif “Coversafe”) et d’une nouvelle logistique (Circuit de commande et de livraison sont différenciés).

HZ

