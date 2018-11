PARTAGER Un fashion show automnal à Anfa Place

ANFAPLACE SHOPPING CENTER, une des premières destinations shopping de la place casablancaise, organise un Fashion Show le 09, 10 et 11 Novembre 2018.

Pour ce faire, une scène sera placée au niveau du grand espace pour suivre le défilé sur le Catwalk qui comptera trois passages par jour.

De nombreuses marques de renommée seront au rendez-vous pour défiler lors du Fashion Show. Ainsi, les enseignes MARWA, MOROCCAN TOUCH, BEAUTY, GO SPORT, LC WAIKIKI, M&S, NEW YORKER, TERRANOVA, MONSOON ACCESSORIZE, US POLO, IPANEMA, DIAMANTINE, FLORMAR, CHARLES AND KEITH, PEDRO, EXIST, LA VIE EN ROSE, MARYPAZ et JENNYFER seront de la partie pour donner un aperçu de leurs collections aux fashionistas.

Aussi pour mettre de l’ambiance entre les différents passages du défilé de mode, un DJ et un live band se relayeront sur scène pour mettre le feu aux poudres, selon les organisateurs.

L’ensemble de ces animations, seront accompagnées d’un show de danse et d’un spectacle de magie pour enfants.

Préparations du Black Friday

Pour fêter le Black Friday, le centre commercial a programmé pour cette année une action digitale pour repartir avec un bon d’achat de 500 Dhs, tous les clients d’ANFAPLACE SHOPPING CENTER pourront participer à la « Tombola » qui sera organisée.

Pour y participer, deux conditions seront requises :

• Effectuer plus de 1 000 Dhs d’achats

• Partager une photo de leurs achats sur les Réseaux Sociaux avec le Hashtag #ANFAPLACEBLACKFRIDAY

A l’issue de cette tombola, 20 gagnants seront tirés au sort le lundi 3 décembre 2018.

Ils se verront offrir un bon d’achat de 500 Dhs chacun.

LNT avec CdP