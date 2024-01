Depuis 2021, la startup tunisienne Fininfo Solutions s’est étendue au Maroc, établissant une filiale à Casablanca nommée Finsof. Cette nouvelle entité, fondée en collaboration avec d’importants partenaires locaux, se consacre au développement et à la commercialisation d’une suite logicielle de gestion. Dans le cadre de sa visite à Casablanca pour rencontrer des représentants des institutions financières et bancaires marocaines, M. Fares GAIED, CEO et Fondateur de FININFO Solutions, a accepté de répondre à nos questions concernant sa fintech, son marché, et ses ambitions.

La Nouvelle Tribune : Le paysage des fintechs est en forte expansion depuis plusieurs années déjà, et il est devenu fortement concurrentiel. Quels sont les principaux points forts de FININFO Solutions qui la sépare de sa concurrence ?

M. Fares GAIED : Nous cultivons une relation de proximité unique avec nos clients et comprenons en profondeur les nuances du marché financier marocain. Notre maîtrise fonctionnelle s’étend sur tous les domaines adressés par nos solutions, assurant une adéquation précise avec les besoins des cleints. Nous maintenons aussi une surveillance constante des évolutions légales et réglementaires pour anticiper les besoins de conformité.

Technologie de pointe : Nous investissons dans des technologies avancées pour l’implémentation et l’intégration transparente de nos solutions avec les systèmes existants. Nos solutions, bien que visibles, ne sont que la pointe de l’iceberg. La collaboration étroite en amont avec nos clients et partenaires forge la robustesse et l’efficacité de nos offres.

Notre stratégie tarifaire repose sur une mutualisation des coûts entre clients, favorisant un écosystème où chaque acteur peut évoluer dans les meilleures conditions. Cela permet aux clients de suivre l’évolution de leur activité tout en soutenant le développement et la croissance de FININFO.

Le secteur financier marocain est à l’aune de changements notables, avec par exemple la mise en place prochaine du marché à terme. Quelle est votre stratégie pour accompagner vos clients sur ces nouveaux marchés ?

Face aux mutations du secteur financier marocain, notamment avec l’introduction du marché à terme, une fintech spécialisée dans le post-marché se distingue par son positionnement stratégique sur le post-marché. En offrant des solutions technologiques innovantes, des services personnalisés et un accompagnement continu. Centrée sur les besoins spécifiques de chaque acteur du marché.

Comment vous assurez-vous que vos solutions suivent les mutations des marchés sur lesquels vous opérez ?

Pour s’assurer que ses solutions restent en phase avec les évolutions constantes des marchés financiers, FinInfo, spécialisée dans le post-marché, adopte une approche proactive et dynamique. La société observe une veille stratégique continue, analysant les tendances du marché et anticipant les changements réglementaires et technologiques. Nous maintenons une présence et un dialogue constant avec nos clients et les acteurs clés du marché, nous permettant une compréhension approfondie des besoins et des défis spécifiques du marché.

FININFO a été créée en Tunisie. Dans quelles mesures les marchés tunisiens et marocains sont-ils semblables, et sur quels points sont-ils différents ? Y a-t-il des synergies à exploiter pour FININFO ?

FININFO est bien positionnée pour tirer parti des similarités et des différences entre les marchés financiers tunisien et marocain. Alors que ces marchés partagent des secteurs économiques clés et des défis communs comme la digitalisation, ils diffèrent en termes de maturité et d’ouverture aux innovations financières. Cette dynamique permet à FININFO de personnaliser ses solutions pour chaque marché, utilisant les expériences de l’un pour enrichir l’autre, et de construire un réseau régional solide pour une meilleure compréhension transfrontalière, favorisant ainsi son expansion et sa croissance dans la région.

Votre fintech est entrée sur le marché marocain en 2021. Comment se sont passées vos deux premières années ? Qu’attendez-vous des années suivantes ?

Au cours de ses deux premières années sur le marché marocain depuis 2021, notre fintech a réalisé des avancées significatives, s’adaptant avec succès aux spécificités du marché marocain et établissant des relations clés. Face aux défis, notamment l’alignement avec les réglementations et les besoins du marché, FinInfo a su tirer des leçons précieuses. Pour l’avenir, nous visons une croissance et une expansion accrues, en misant sur l’innovation, l’exploration de nouvelles technologies, et l’élargissement de notre offre de services pour répondre aux besoins évolutifs du post marché marocain, avec l’ambition de devenir un acteur de référence sur l’espace du post marché au Maroc.

Au-delà de l’Afrique du Nord, FININFO a-t-elle des ambitions pour le reste du continent, et l’international en général ?

FININFO, présente en Tunisie, au Maroc, ainsi qu’en France et au Brésil, et envisageant une expansion au Qatar, poursuit prudemment son expansion internationale, couvrant quatre continents. En dehors de l’Afrique du Nord, l’entreprise cherche à aborder le reste du continent africain avec une approche réfléchie, en adaptant ses technologies aux besoins spécifiques des marchés locaux. Internationalement, tout en reconnaissant les défis, FININFO s’efforce de renforcer sa présence, en apprenant et en s’adaptant continuellement pour contribuer modestement mais efficacement au développement du post-marché.

Propos recueillis par Selim Benabdelkhalek

