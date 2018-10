PARTAGER FAMily School lance sa campagne contre la déscolarisation des filles

L’association FAMily School lance officiellement sa campagne de levée de fonds pour lutter contre la déscolarisation des filles dans la localité d’Amezmiz dans le cadre du projet : « HTAHIYAtestahel : Inspirer, Former et Autonomiser ».

La collecte est ouverte du 11-10-2018 au 20-12-2018 sur la plateforme de financement collaboratif wuluj.com.

Les fonds collectés permettront à 45 filles et leurs 90 parents de bénéficier de programmes de formation et sensibilisation visant à luter contre la déscolarisation de la fille sous une approche inclusive et innovante propre à l’association. « Ce projet a été mis en place après une série de recherches et de croisement de rapports d’organisations internationales ainsi que de visites et évaluations sur le terrain. » expliquent les membres de l’association.

Ainsi l’association replace les parents au cœur de l’éducation de leurs enfants en créant plus d’espaces et d’occasions d’apprentissage sous un format ludique pour la petite famille. « A travers nos ateliers, l’éducation au sein du foyer permettra de soigner certains des maux de la société notamment la discrimination entre fille et garçon, le harcèlement, le mariage des mineures, la violence à l’égard de la femme, etc. », souligne les membres de FAMily School.

LNT