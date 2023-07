Le Fado Festival, un événement itinérant mettant en valeur le fado à l’échelle internationale, célèbre sa 13ème édition mondiale depuis ses débuts à Madrid. Chaque année, le festival se déplace dans 18 grandes villes d’Europe, d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie.

Au Maroc, le festival revient pour la 6ème année consécutive, les 8 et 9 septembre, sous le thème « Le Fado et la guitare Portugaise ». Au programme : des concerts, une projection de documentaire et une conférence.

La guitare portugaise, emblématique du fado, sera mise à l’honneur. Cet instrument à douze cordes, joué avec un plectre, est apparu au début du XIXe siècle dans les quartiers populaires de Lisbonne, accompagnant les chanteurs de Fado. Aujourd’hui, la guitare portugaise est devenue le symbole de la musique portugaise et incarne un héritage riche et vibrant de la culture du pays.

Pour célébrer cet héritage, le Fado Festival accueillera deux grands noms du fado et de la guitare portugaise : la chanteuse Cristina Branco et le guitariste Bernardo Couto, le 8 septembre à Rabat et le 9 septembre à Casablanca.

En complément des concerts, le festival proposera une projection du documentaire « Artur entre paredes » (2021), du réalisateur portugais Ivan Dias. Ce film documentaire explore la vie et l’œuvre de l’artiste Artur Bual, un peintre et sculpteur de renommée internationale.

Au programme également, une conférence animée par Bernardo Couto sur « La guitare Portugaise », mettant en évidence son potentiel polyvalent et son rôle dans l’évolution du Fado et de la musique portugaise.

