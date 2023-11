Invitée par la fondation « Tres Culturas » à Séville, Fadila El gadi a présenté ce mardi sa nouvelle collection clôturant enbeauté I’événement « We love Morocco » qui se tient au cœur de la perle de l’Andalousie du 21 au 22 novembre. Cettenouvelle collection est inspirée de la culture andalouse et des liens qui unissent cette région à la culture et la civilisation marocaines. Un bel hommage aux savoirs faire ancestraux et traditionnels marocains qui trouvent une partie de Ieurs origines dans la présence musulmane qui a fait de cette région un foyer culturel rayonnant sur tout le bassin méditerranéen. Composée d’une vingtaine de modèles, aussi chics qu’intemporeIs, la collection revendique en même temps l’excellence de la tradition et les valeurs de l’artisanat d’art, qui font l’ADN de ses créations, à travers de sublimesbroderies que seule Fadila El gadi projette dans une contemporanéité absolue. Pour l’occasion Fadila El gadi a noué descollaborations avec des artisans de luxe dont le célèbre chapelier Sévillan: Maquedano.

Tout au Iong du mois de novembre, la Fondation « Tres Culturas » consacre un cycle spécial au Maroc, dans le but de montrer la diversité culturelle de ce pays depuis son siège de Séville, à travers un programme qui comprend du cinéma, des concerts, des défilés de haute couture, des conférences …

À propos de Fadila El Gadi :

Depuis plus de 20 ans, Fadila El gadi exporte le savoir-faire made in Morocco à travers le monde et ses modèles défilent sur les catwalks de plusieurs capitales mondiales (Paris, Rome, Madrid, Amsterdam, Panama…). L‘alliancedes traditions ancestrales que tend à préserver Fadila El gadi et du chic empreint de sobriété de ses modèles séduisent une clientèle cosmopolite. Plusieurs grandes stars internationales, comédien(ne)s, femmes de lettres etdes médias, femmes politiques… ont été séduites par les créations subtiles et élégantes de Fadila El gadi, à l’instar deIvanka Trump, Léa Salamé, Barbara Streisand, Arielle Dombasle, Daniel Auteuil, Will Smith…

La plus marocaine des prêtresses de la Couture à porter, qui s’est initiée aux rudiments de la broderie dans desateliers d’artisans slaouis durant son enfance, a fondé, en 2016, L’École de broderie de Salé pour la préservation etla valorisation du patrimoine culturel marocain. L’école assure une formation aux jeunes issus de milieux défavorisésaux métiers liés aux arts de la broderie.

