Les exportations du secteur automobile ont atteint plus de 130,64 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre dernier, affichant une croissance de 30,2% comparativement à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Cette évolution est portée par l’accroissement des ventes du segment de la construction (+12,64 MMDH), celles du câblage (+10,42 MMDH) et celles de l’intérieur véhicules et sièges (+2,19 MMDH), explique l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

De même, les ventes du secteur de l’électronique et électricité ont grimpé de 27,3% à 21,3 MMDH à fin novembre 2023, fait savoir la même source.

Concernant les exportations du textile et cuir, elles ont progressé de 5,7%, suite à l’augmentation des ventes des vêtements confectionnés (+7,4%) et des articles de bonneterie (+5,9%). Les ventes des chaussures, quant à elles, baissent de 4,6%.

En parallèle, les exportations du secteur aéronautique sont restées quasiment stables, portant sur un montant de près de 19,64 MMDH à fin novembre 2023.

S’agissant des ventes du secteur de l’agriculture et agro-alimentaire, celles-ci ont enregistré une légère baisse, attribuable au repli des ventes de l’industrie alimentaire (-0,8%) et de l’agriculture, sylviculture et chasse (-0,7%).

Pour ce qui est des exportations des autres extractions minières, elles ont diminué de 1,7%. En effet, les ventes des phosphates et dérivés se sont situées à 67,22 MMDH à fin novembre 2023 contre 108,39 MMDH à fin novembre 2022.

Cette baisse concerne les ventes des engrais naturels et chimiques (-35,3%), celles de l’acide phosphorique (-44,2%) et celles des phosphates (-43,6%).

LNT avec MAP

