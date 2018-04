PARTAGER Les exportateurs marocains présents à l’Expo Halal Alimentaria à Barcelone

L’Association marocaine des Exportateurs (ASMEX) conduit une délégation d’une vingtaine d’entreprises marocaines à l’Expo Halal Alimentaria, qui se déroule à Barcelone du 16 au 19 Avril 2018.

Plusieurs secteurs sont représentés dont notamment l’industrie agro-alimentaire, la cosmétique et la finance participative. Pour promouvoir l’offre exportable marocaine Halal, un pavillon est dédié à la promotion des produits et services de cette niche en pleine expansion avec un marché mondial estimé en 2017 à 2 billions de dollars.

Alimentaria regroupe chaque année plus de 3.900 exposants venant de 65 pays différents et 140.524 visiteurs dont 45.000 étrangers. Cette année les organisateurs tablent sur la participation de plus 4500 exposants issus de 70 pays.

La particularité de cette édition est que Alimentaria fait salon commun avec Hostelco, Salon International des Equipements des Restaurants, des Hôtels et du Catering afin de permettre aux participants de générer de nouvelles opportunités d’affaires et faciliter in fine leur expansion internationale. En marge des expositions, plus de 11.200 rendez-vous professionnels seront programmés.

A noter que la délégation officielle marocaine est présidée par la Secrétaire d’État chargée du Commerce Extérieur, Mme Rakiya Edderham et le Président de l’Association marocaine des exportateurs M. Hassan Sentissi. Le label Halal sera promu au sein du programme scientifique du salon, par Mme Hanane Zehrouni, Présidente du Club halal export de l’Asmex et Directrice Export de Lesieur Cristal.

Pendant quatre jours, les opérateurs marocains profiteront d’un programme riche et diversifié avec comme pièce maîtresse, une réunion de Networking Maroc, le 17 avril avec l’intervention de M. Abderrahim Taibi, Directeur de l’Imanor (Institut Marocain de Normalisation). Sont également prévues, des rencontres avec les présidents des chambres de commerce étrangères et les patronats de différents pays.

LNT avec Cp