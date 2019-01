PARTAGER Excepté le Tram, la mobilité à Casablanca reste catastrophique !

La ville de Casablanca vient de présenter les résultats d’une étude sur la mobilité rentrant dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains. L’étude révèle que les femmes pratiquent davantage la marche, soit 76% contre 57% des hommes, qui empruntent en revanche les transports en commun et la voiture. Le retour au domicile représente plus de 46% des déplacements. Les motifs les plus fréquents sont les suivants : 18% vont étudier, 16% travailler, 5% faire des courses, 5% pour des loisirs, 3% pour des affaires personnelles et 3% visitent les amis ou la famille. L’enquête démontre aussi que les Casablancais qui gagnent moins de 1500 Dhs/mois se déplacent en moyenne 2 fois/jour. Ceux qui gagnent plus de 30 000 Dhs/mois se déplacent 3,3 fois /jour.

Toutefois, l’étude relative au PDU révèle de nombreuses et lourdes charges de trafic journalières à Casablanca. Les réseaux périphériques connaissent également une forte fréquentation tout au long de la journée. L’étalement urbain, couplé au manque de transports en commun, provoque une course à l’équipement en automobile, ce qui fait que 39% des ménages de la ville sont motorisés. Aussi, au niveau la qualité de service des transports en commun, le Tram et jugé « bon ou très bon » par près de 85% de la population. Les bus sont considérés de ‘‘mauvaise qualité’’ par 77% des casablancais. Les taxis rouges ont une image relativement meilleure que celle des taxis blancs. Pour la ville de Casablanca, cette Enquête Ménages Déplacements (EMD) est destinée à renseigner les pouvoirs publics et autres parties prenantes sur les pratiques de déplacements des habitants. L’analyse des résultats obtenus permet d’identifier les besoins de la population locale en vue d’y répondre de manière efficace et pertinente et de mobiliser les différents moyens humains et techniques nécessaires à cette mission. L’EDM a été menée en ayant recours à des entretiens en face à face durant la période janvier-mai de l’année 2018, et a pris en compte la diversité des profils des résidents casablancais selon les données du HCP 2014.

H.Z