Euromoney Conferences prépare son premier événement au Maroc

Euromoney Conferences, leader dans l’organisation de conférences sur l’investissement transfrontalier et les marchés des capitaux, va tenir sa conférence inaugurale au Maroc, à Rabat, le 19 février 2019.

Un panel varié d’intervenants nationaux et internationaux va se pencher sur le développement du secteur financier marocain et son fort potentiel pour l’investissement, la croissance et le commerce devant 200 décideurs, annonce un communiqué des organisateurs.

L’événement mettra en lumière les ambitions du gouvernement et des chefs d’entreprise de positionner le pays en tant que hub vers le continent africain, tout en analysant ce qui peut être fait pour atteindre cet objectif par des politiques économiques efficaces.

Produits numériques et financiers, développement des marchés des capitaux, développement durable… les perspectives d’emploi et les opportunités pour les PME seront également abordées dans le cadre des discussions.

M. Abdellatif Jouahri, gouverneur de Bank Al-Maghrib, prononcera un discours d’ouverture, détaillant sa stratégie économique pour le Maroc et la façon dont le secteur bancaire et réglementaire jouera son rôle pour que le Maroc puisse atteindre ses objectifs.

M. Othman Benjelloun, président du GPBM, et président-directeur général de BMCE Bank of Africa, tiendra également un discours préliminaire.

Selon Mme Victoria Behn, directrice MENA d’Euromoney Conferences : «C’est un honneur d’amener le savoir-faire d’Euromoney au Maroc et de fournir cette plate-forme unique de mise en réseau et discussion. Notre objectif est d’apporter de nouvelles idées, du savoir-faire et des solutions au secteur financier marocain, et de raconter l’histoire marocaine à notre public international. Tenir cette conférence était une ambition de longue date je suis ravie qu’elle se soit concrétisée. ”

Les sponsors de l’événement incluent BMCE Bank of Africa (sponsor principal), Moody’s Investors Services (Co-Sponsor), Visa (partenaire des paiements numériques), MaroClear (organisation partenaire) et Afrique Development Bank Group (partenaire régional africain).

LNT avec CdP