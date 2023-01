Bank Al-Maghrib (BAM) a démenti catégoriquement, mercredi, l’information circulant sur certains sites, selon laquelle l’euro vaut actuellement 18 dirhams.

Dans un communiqué, la banque centrale assure que le cours de change de référence pour la journée du 18 janvier 2023 s’est établi à près de 11 DH pour un euro. Et de souligner que la seule source fiable pour les cours de change du dirham est le portail de Bank Al-Maghrb ainsi que Bloomberg et Refinitiv pendant les heures d’ouverture du marché de change marocain. BAM indique en outre qu’il est possible de vérifier le niveau du cours de change de l’euro face au dirham à travers le lien suivant : https://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference.

Plusieurs internautes ont été surpris, ce mercredi après-midi, par une information affichée par certains sites, dont le moteur de recherche Google, évoquant une forte dépréciation du dirham face à l’euro.

Au moment où la parité dirham/euro se situe autour de 11 DH selon les données officielles de Bank Al-Maghrib, lesdits sites prétendaient que l’euro aurait dépassé les 18 DH.

