Eurafric Information, la filiale IT de Bank Of Africa, vient de remporter, pour la 4ème année consécutive, la certification Top Employer 2023, décernée par l’organisme international Top Employer. Une distinction très sélective qui témoigne de la démarche d’amélioration continue des pratiques RH au sein d’Eurafric Information et du Groupe Bank Of Africa, explique-t-on auprès du groupe. « Une évolution positive de la majorité de nos indicateurs qui confirme l’importance du Capital Humain, pilier de notre stratégie globale », témoigne Mme Ibtissam El Boukhari, Présidente du Directoire d’Eurafric Information, ajoutant qu’ « ensemble, Top management, équipe RH et managers œuvrons au quotidien à fournir un environnement de travail qui favorise le bien-être, la performance et l’épanouissement professionnel ».

Il est à rappeler que le programme de certification Top Employers Institute est basé sur un audit approfondi des Best Practices et des normes appliquées à l’ensemble des processus RH en termes de recrutement, de formation, de gestion des carrières, de culture d’entreprise et de bien-être et certifie chaque année des organismes de renom à travers le monde.

